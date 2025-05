Forró reina absoluto como gênero preferido do fortalezense em pesquisa; veja ranking

Não é incomum entrar em bares, restaurantes e até mesmo em supermercados de Fortaleza e ouvir um forrozinho tocando como música ambiente. O gosto pelo gênero musical é tanto que a pesquisa "Cultura nas Capitais" apontou que o segmento musical é o preferido dos moradores da capital cearense.

Conforme levantamento, 39% dos fortalezenses apontam o forró como gênero musical preferido — mais que o dobro da média nacional, que é de 16%. O estudo foi conduzido pelo JLeiva Cultura & Esporte, que teve como patrocinador o Itaú e o Instituto Cultural Vale — utilizando recursos da Lei Rouanet.

Além do forró, o gosto musical dos fortalezenses inclui o gospel (28%) e o sertanejo (27%), em empate técnico, seguidos por MPB (23%), pop (18%) e rock (14%). Já estilos como pagode, funk e rap aparecem com menor força na capital cearense.

Ranking musical em Fortaleza:

Forró – 39% (Subgêneros citados: Pé-de-serra, forronejo, forró das antigas, baião e xote) Gospel – 28% Sertanejo – 27% (Subgêneros citados: Sertanejo de dupla, piseiro, pisadinha e sofrência) MPB – 23% Pop – 18% Rock – 14% (Subgêneros citados: Heavy-metal, Indie, Punk/punk-rock/pós-punk, Pop rock e Rock nacional) Romântica – 12% Funk – 12% Pagode – 11% Brega – 8% Internacional – 7% Rap – 7% (Subgêneros citados:Trap / trep / Poesia acústica) Erudita – 7% Eletrônica – 6% Samba – 5% Reggae – 5% Baiana – 2% Música antiga – 2% Jovem guarda – 2% Hip hop – 1% Citou décadas – 1% Jazz – 1% Música religiosa – 1% Religiosa – 1%

E não é só na capital cearense que o forró reina absoluto. Depois de Teresina e João Pessoa, Fortaleza é a cidade onde mais pessoas citam o gênero como favorito. Fortaleza também lidera no gosto por música romântica (12%), mas aparece entre as capitais com menor preferência por pagode (11%).

O estudo detalha ainda que subgêneros como o forró das antigas, pé-de-serra, forronejo, baião e xote estão entre os mais citados, revelando a diversidade de estilos consumidos sob esse guarda-chuva musical.

Legenda: Forró é gênero crescente em playlists de forró nos mais diversos aplicativos Foto: Renato Bezerra/SVM

A pesquisa inédita revela os hábitos culturais dos moradores de Fortaleza. Além de trazer os "queridinhos" da música, o levantamento aponta ainda quais festas populares são mais frequentadas, equipamentos culturais mais conhecidos, quais as atividades culturais mais prestigiadas, entre outras informações do tipo.

Escritórios disputam artistas de forró e trap cresce

Os dados da pesquisa "Cultura nas Capitais" relacionados ao forró vão ao encontro dos números de eventos do gênero na capital cearense. O calendário da cidade, a cada ano, ganha novas festas do ritmo. Grandes produtoras como a Vybbe, escritório de Xand Avião, e a Camarote, do cantor Wesley Safadão, vivem em uma disputa saudável para atrair novos artistas.

As empresas lançam, quase que semestralmente, novos cantores na busca de abraçar o maior números de shows possíveis — não só na capital cearense como nos demais 183 municípios cearenses.

Veja também João Lima Neto Zé Vaqueiro diz que vai ultrapassar marca de 50 shows agendados no período de São João; assista João Lima Neto Matuê reúne mais de 10 mil pessoas em show da 'Tour 333' em Fortaleza

Ao mesmo tempo, gêneros como trap ganham espaço na cidade. O fortalezense Matuê é um dos nomes que levantam a bandeira do derivado do rap. O artista criou a produtora 30Praum, com sede em na capital cearense, e vem agregando ao casting do escritório nomes do Nordeste.

A aparição do rap na pesquisa relacionada a capital cearense, é confirmada pelos bons números do artista em plataformas como Spotify e Deezer.

Em setembro do ano passado, com o lançamento do álbum, "333", Matuê conseguiu o marco de ter o maior lançamento de um artista brasileiro na história do Spotify com 16 milhões reproduções nas primeiras 24 horas após estreia. Já neste ano, ele rodou o país, incluindo apresentação na terra, com a "Tour 333".

Metodologia da pesquisa

Nesta edição da pesquisa "Cultura nas Capitais" foram ouvidas 19.500 pessoas, moradoras de todas as capitais brasileiras — as 26 estaduais, além de Brasília — com idade a partir de 16 anos, de todos os níveis socioeconômicos, entre os dias 19 de fevereiro e 22 de maio de 2024. As pessoas foram abordadas pessoalmente em pontos de fluxo populacional.

Ao todo, os pesquisadores foram distribuídos por 1.930 pontos de fluxo (entre 40 e 300 por capital), em regiões com diferentes características sociais e econômicas. Os entrevistados respondiam até 61 perguntas, além das relacionadas a características sociais e econômicas (como escolaridade, cor da pele etc.). O instituto responsável pelo estudo é o Datafolha.