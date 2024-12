Matuê dá detalhes da ‘333 Tour’ e fala sobre o Réveillon em Fortaleza: ‘Um sonho'

Em pleno mês de dezembro, o cearense Matuê decidiu iniciar a “333 Tour”. O primeiro show do cronograma foi no Rio de Janeiro (RJ), na última sexta-feira (6). Em entrevista exclusiva à coluna, o trapper revelou que trará aos fãs da capital cearense um show da turnê ainda mais atualizado em termos de estrutura e música — programado para acontecer em abril de 2025.

No bate-papo, ele também destacou o sonho que será realizado em cantar no Réveillon de Fortaleza.

Assista à entrevista:

Em conversa sobre a trajetória musical em 2024, Matuê destacou ser o ano mais desafiador da carreira. Segundo o cearense, ele superou uma fase não tão boa musicalmente.

"Eu vinha de uma fase ali que eu tava muito ruim com música, composição e produção. Eu sou um cara, que como a rapaziada sabe, né, escrevo todas as minhas letras. Eu participo da produção até a finalização das minhas músicas. Então, eu tenho pouca ajuda ali na hora de criar, tá entendendo? E isso depende muito de mim e do meu envolvimento com a arte", destacou Matuê.

Em termos financeiros, Matuê ressaltou que a “333 Tour" vai ser mais lucrativa do que onerosa.

"Por incrível que pareça não tá sendo uma turnê muito cara. Eu acho que ela vai ser mais lucrativa do que cara. Na verdade, a gente soube aproveitar bem o que a gente já vinha preparado para o Rock in Rio que a gente já vinha preparado para outros shows. Só que ainda assim mudar isso completamente, entendeu? Então, o que a galera vai ver é muito novo, mas a gente reaproveitou o cenário do Rock in Rio e fez mudanças, mas assim reaproveitando material que eu digo né? A gente conseguiu utilizar muita coisa", detalhou o artista cearense.

O que tem de novo na '333 Tour'?

Matuê adiantou que, assim como o álbum "333", ele quer uma boa experiência de voz e instrumentos no show ao vivo que irá trazer para o Ceará.

"Quando eu fiz esse disco, eu já tava visando essa questão da banda, né? Eu trouxe muito mais instrumentos e gravei com guitarra, baixos, diversos sintetizadores, eu misturei ali o digital com analógico para poder fazer esse disco e isso já avisando a experiência ao vivo".

Ainda segundo o artista, ele também vem "trabalhando o vocal, cada vez mais preparando, diminuindo o autotune".

Veja trecho do show de abertura de tour:

Outro ponto destacado pelo cearense é que ele também pretende levar experiência olfativa para criar o universo "333" nos shows.

"Trazer elementos sonoros visuais e até olfativos assim, né? A gente coloca cheiro no palco, a gente coloca coisas assim que realmente vão acrescentar a experiência para dentro do universo do '333'. Eu acho que vai ser muito marcante, muito imperdível", ressaltou o artista.

Do público ao palco do réveillon de Fortaleza

Antes de vir ao Ceará com a “333 Tour”, Matuê se apresenta no réveillon público da capital cearense, no Aterro da Praia de Iracema.

Segundo Matuê, era um sonho que ele tinha, em termos de locais para se apresentar na terra natal.

“Isso pra mim é um sonho irmão. Porque eu já fui para réveillon no Aterro várias vezes, tá ligado? E já vi vários artistas lá e sempre falei: “Pô, mano, seria f**** se fosse eu na minha cidade, com a minha galera, o meu público. Isso ia ser um sonho! [...] Oito anos já na estrada fazendo shows, já fiz diversos shows em Fortaleza, mas eu tenho meus lugares assim que são marcos que eu queria ainda, né? O aterro é um deles”, contou Matuê.