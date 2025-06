Caracterização de José de Abreu para personagem de 272 kg em peça surpreende após estreia; veja

A caracterização do ator José de Abreu, de 79 anos, para a peça teatral "A Baleia", que estreou no último dia 6 de junho no Rio de Janeiro, chamou atenção dos espectadores pela mudança física drástica. Na obra, o artista se transforma em Charlie, protagonista que tem quase 300 kg e, para isso, precisou de prótese com bolsas de gelo e algodão para alcançar semelhança com o personagem.

Nas redes sociais, antes mesmo da estreia, o ator compartilhou parte do processo para subir ao palco com a peça. Segundo ele, um molde especial com o rosto dele foi preparado para a produção.

Veja imagem:

O espetáculo tem inspiração no filme de mesmo nome que levou os prêmios de Melhor Ator e Melhor Maquiagem e Penteado no Oscar 2023. O texto é do norte-americano Samuel Hunter.

Agora, como Charlie, ele declarou que o processo é longo. Recentemente, o ator também esteve presente no elenco da novela "Volta por Cima", da TV Globo, e integra o elenco da recém-lançada "Guerreiros do Sol".

"Lá se foram os grisalhos. Meu rosto se modifica quando acabo um trabalho e começo outro. O primeiro com 70 anos e 80 quilos e o segundo com 50 anos e 300 quilos. Um desafio e tanto", contou ele nas redes sociais. Em críticas da peça, o ator já recebeu elogios pela atuação "colossal" na obra, que fica em cartaz até o próximo dia 20 de julho, no Rio.