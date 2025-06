Inspirada no cangaço, novela 'Guerreiros do Sol' promete história de amor e guerra; veja entrevista

"Guerreiros do Sol", prestes a ser lançada no dia 14 de junho pelo Globoplay, se define como uma história sobre o amor em meio à guerra. É nela em que Rosa e Josué, interpretados por Isadora Cruz e Thomás Aquino, respectivamente, se transformam em espelho para relembrar figuras tão icônicas: Maria Bonita e Lampião. Pode-se pensar que é mais uma obra sobre o cangaço nordestino, mas tanto autores como elenco reforçam, com orgulho, que se trata de algo diferenciado.

"É um mergulho profundo no Sertão do Nordeste dos anos 20 e 30 para contar essa história de amor que acontece no meio de uma guerra. Ela, inclusive, é a guerra das contradições do Brasil de ontem e do Brasil de hoje", apontou de início George Moura, um dos criadores da trama, na coletiva de imprensa da novela. A obra é uma das apostas do Globoplay Novelas, o novo canal da emissora criado para substituir o Viva.

Sérgio Goldenberg, também escritor da produção, concordou com a afirmativa, somando o fato de acreditar que a história do cangaço é, de certa forma, a história do próprio Brasil. Os dois expuseram como esses dois personagens, e tantos outros do cangaço, são cruciais no ontem e no hoje.

Veja também Mylena Gadelha 'DNA do Crime' estreia 2ª temporada e Thomás Aquino enaltece novos episódios: 'Versão aprimorada' Zoeira Saiba quem é Leonardo, filho de Odete Roitman em 'Vale Tudo' e que guarda segredo de vilã na trama

"Temos muito a falar do cangaço para entender o país onde a gente vive", disse. "O cangaço está no imaginário do brasileiro. Está no São João, no artesanato popular, na música, recentemente no carnaval. Então, acho que a gente está se aprofundando e expandindo essa percepção desse tema", pontuou.

A narrativa, ambos contam, não é maniqueísta. Como é inspirada livremente no cangaço e usa completamente da ficção, "Guerreiros do Sol" tenta a abordagem de ampliar o olhar sobre um tema já estudado diversas vezes, atualizando-o e acrescentando novas camadas.

"As preocupações e as faltas dos dias de hoje estarão retratadas e problematizadas nessa narrativa. Tem um olhar feminino, tem o cangaceiro que não é nem um herói, nem um bandido. Tem um cangaceiro que se torna cangaceiro porque é o espaço que ele encontra para sobreviver. Todas essas narrativas se complementam e ampliam o olhar sobre esse tema", apontou George Moura.

Legenda: História de Lampião e Maria Bonita serviram de referência para o desenvolvimento da trama do casal Foto: Globo/Estevam Avellar

Segundo os dois criadores, a novela faz uma aposta na relação desses personagens. O cangaço está presente, mas envereda por muitas outras tramas criadas especialmente para a obra, sendo quase um pano de fundo ao que é mostrado.

Protagonista da história

E o que para muitos poderia parecer dificuldade, para Thomás Aquino, buscar referências em Lampião para interpretar Josué foi mais do que uma honra. "Eu como nordestino, pernambucano, vejo uma história que eu escutava muito quando criança", revelou ao citar a preparação para o trabalho.

Ele define o personagem de formas distintas. É um homem íntegro, amável, um "cara de palavra", mas que logo se vê em uma rixa com Coronel Eloi (Zé de Abreu) e fica cego pela própria vingança.

Legenda: Thomás Aquino como o personagem Josué em Guerreiros do Sol Foto: Globo/Estevam Avellar

"A vaidade e o poder vão subir na cabeça dele. Isso é muito bacana de falar também, né, o quanto que o poder pode subir na cabeça do homem e, de repente, surge a Rosa, a força dessa mulher salva a estrutura desse homem", contou o ator, elogiando a colega de trabalho, Isadora, pela parceria em cena.

"É um dos grandes trabalhos que já fiz na minha carreira", reforçou, assim como os demais do elenco também fizeram, a todo momento, questão de reforçar as crenças no sucesso do lançamento.

Legenda: Isadora Cruz como a personagem Rosa em Guerreiros do Sol Foto: Globo/Estevam Avellar

A paraibana Isadora Cruz, inclusive, também celebrou a oportunidade. Questionada sobre as demais personagens já feitas por ela na carreira, a artista falou sobre gratidão. "Fico feliz de poder ter tido a oportunidade de interpretar mulheres tão fortes, tão à frente do seu tempo, que desafiam paradigmas, que quebram estereótipos, que buscam a liberdade, a própria voz, a independência. Acho que isso faz parte do meu propósito de vida".

Além de Thomás e Isadora, José de Abreu, Alexandre Nero, Alinne Morais, Daniel de Oliveira, Nathalia Dill e vários atores nordestinos completam o elenco de "Guerreiros do Sol".