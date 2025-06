'DNA do Crime' estreia 2ª temporada e Thomás Aquino enaltece novos episódios: 'Versão aprimorada'

Lá em 2023, "DNA do Crime" fez estreia na Netflix com um cenário positivo em aberto. Não demorou muito, no entanto, para que caísse nas graças dos espectadores e figurasse entre as mais vistas dos fiéis do streaming não apenas no Brasil, mas também em outros 70 países. De volta agora, em 2025, para uma 2ª temporada nesta quarta-feira (4), a série tem esse feito considerado para relembrar o que a tornou um sucesso.

"A gente já sabia que seria um grande projeto, já que o gênero de ação é sempre muito bem quisto, mas como foi feito acabou tornando tudo grande. Muitas pessoas comentaram da estrutura, mostrando que sabemos fazer muito bem um gênero de ação quando há um bom investimento", é como opina Thomás Aquino, que interpreta o personagem Sem Alma na série. Ele concedeu entrevista à coluna e não escondeu, nem por um segundo, a admiração pela narrativa.

A segunda temporada mostra que Isaac e a Quadrilha Fantasma se tornam os principais alvos da Polícia Federal na série, virando lendas do crime com roubos cada vez mais elaborados. Para lidar com tudo, Suellen (Maeve Jinkings) terá que provar suas habilidades de liderança, enquanto Benício (Rômulo Braga) entra em crise após descobrir que Sem Alma (Thomás Aquino) escapou da prisão.

"Vai ter muita luta, muita trocação, muita animação", disse Thomás, aos riso. Para ele, tudo mudou após o personagem, algo que não deve ser diferente agora.

Produção de sucesso

Na época do lançamento de "DNA do Crime", Aquino viu a própria história como ator ser alavancada pela produção, o que define como "um voo da própria carreira". Esse retorno ao personagem, inclusive, ele crê que ocorre em um momento de mais maturidade. "Venho com mais bagagem, com mais aptidão, mais vontade, mais consciência, mais experiência, trago uma versão aprimorada de mim", elenca.

Sem Alma, vivido por ele na série, é um dos bandidos mais poderosos da história contada pela produção. Um dos pontos altos do personagem está em um acontecimento trágico: ele mata um policial federal a tiros durante uma fuga do presídio. A vítima era um dos amigos do protagonista, o agente da PF Benício, o que gera diversos eventos em cadeia que criam eventos tão turbulentos na trama.

Essa tensão retorna agora, e Aquino pontua sem pestanejar que os novos episódios conseguem ser ainda melhores. "Essa segunda temporada, pelo que fizemos, pelo que a gente filmou, o público pode esperar é ainda mais ação como essa, mais envolvimento, mais explosões, um embate direto entre Benício e Sem Alma. Fora isso tudo, a dramaturgia é extremamente interessante", reforçou com expectativa.

Ação intensa

Para o espectador será evidente, já conferimos antes mesmo da estreia. 'DNA do Crime' impressiona pela qualidade técnica não apenas das cenas grandiosas, mas também pela qualidade das atuações dispostas. Maeve Jinkings, Pedro Caetano, Alex Nader e Rômulo Braga aparecem tão bem quanto Thomás Aquino nos novos episódios, o que traz ainda mais peso ao novo ano. É, sem dúvidas, um novo acerto de uma produção nacional.

O tom realista dentro da obra ficcional também está presente, assim como já havia sido na primeira. Além disso, a segunda temporada possui a vantagem de mergulhar ainda mais nesses personagens complexos mostrados abertamente no primeiro ano.

"Eu digo que é um tom melhorado, algo que faz a gente engrenar mais ainda nessa história e já ficar na expectativa para uma terceira temporada", continuou Aquino ao ser questionado sobre essas características.

E a possibilidade de uma terceira temporada? O ator não fez mistério ao sonhar com uma renovação. "Está tudo muito potente, muito interessante. Acho que o público vai clamar por isso", apostou.