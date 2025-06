Dia dos Namorados: veja 6 programações econômicas para comemorar a data

Nesta quinta-feira, 12 de junho, o Brasil celebra o Dia dos Namorados. Para casais que querem comemorar, mas manter as contas em dias, rolês gratuitos e com preços acessíveis são uma ótima saída.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou algumas dicas de programas pela cidade de Fortaleza para fazer ao lado de quem você ama e celebrar o amor nessa data.

Passeio no Cocó

Passeio, trilha ou piquenique? Um encontro especial rodeado de natureza é o que você pode encontrar no maior parque natural em área urbana do Norte/Nordeste

O Parque do Cocó conta com extenso manguezal e dunas milenares no entorno. Com mais de 2 km de trilhas interligadas, a área também é ideal para quem quer praticar esportes ou fazer um piquenique.

Praia

Pé na areia, caipirinha, água de coco e um amor. Um rolê na praia é para quem também gosta muito de natureza e quer celebrar a data com um banho de mar ou admirando o pôr do sol.

Tour do amor

Para quem gosta de uma movimentação, a dica é percorrer a Cidade conhecendo ou revisitando pontos turísticos. Uma sugestão é conhecer o projeto Free Walking Tour Fortaleza, que realiza passeios turísticos semanais em grupo, a pé, pela Capital.

Festa gratuita

Nada melhor para celebrar o Dia dos Namorados do que um fervo com quem você ama. A Estação das Artes, que nasceu como equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Mirante, tem programação para essa quinta (12).

De 11h às 20h, o espaço recebe a Feira na Rosenbaum. A entrada é 1kg de alimento (exceto sal) que será doado ao programa Ceará Sem Fome. Das 16h às 20h, acontecerá a festa de discotecagem “Boogie Love Affair”, com DJs Luana Oliveira e Diego Penaforte.

Filminho

Para quem quer uma coisa mais íntima, a dica é cinema. Por toda a Cidade, shoppings contam com cinemas e filmes para todos os públicos. E, durante a semana, os ingressos costumam ter preços mais acessíveis.

Refeição a dois

Que tal arriscar um prato diferente com o que tem em casa e surpreender seu amor? Um jantar, um almoço ou até um café da manhã podem ser uma forma de aproveitar esse dia especial e ainda demonstrar carinho.