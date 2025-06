Terrazo Shopping celebra Dia dos Namorados com brinde e sorteio de viagem

O Terrazo Shopping lança sua campanha de Dia dos Namorados com uma proposta que une afeto e oportunidades exclusivas para celebrar o amor. A ação contempla duas promoções simultâneas, válidas de 4 a 20 de junho: juntando R$ 350 em compras, o cliente ganha uma caixa de biscoitos da confeitaria artesanal Briejer (limitada a um brinde por CPF) e recebe um número da sorte para concorrer a uma viagem romântica no valor de R$ 15 mil. A sugestão de destino é Mendoza, na Argentina, conhecida por seus vinhos e suas paisagens apaixonantes.

A campanha foi desenvolvida para reafirmar o compromisso do shopping com a criação de momentos memoráveis para seus visitantes. De acordo com Carla Werneck, gerente de marketing do Terrazo Shopping, a proposta está diretamente ligada à essência do empreendimento.

“O Terrazo chegou ao Eusébio com o objetivo de proporcionar momentos marcantes a todos os seus visitantes, posicionando-se como o ambiente ideal para viver experiências inesquecíveis. A campanha deste ano reforça esse propósito, oferecendo aos clientes a chance de celebrar o amor com uma viagem em alto estilo para Mendoza. Um presente que será eternizado nas memórias do casal”, afirma.

A expectativa é de alto engajamento do público. Para a gerente, cada detalhe da campanha foi planejado para transformar o ato da compra em uma celebração ao amor. Carla ressalta ainda o impacto positivo para os lojistas. “Campanhas como esta são fundamentais para fortalecer o vínculo do Terrazo Shopping com seus clientes e lojistas”, reforça.

A troca de notas fiscais pode ser feita no posto de trocas localizado no piso L2, próximo à Greenlife. Os brindes estão disponíveis enquanto durarem os estoques — um total de 1.000 unidades. O outro prêmio será entregue em forma de vale-viagem, no valor de R$ 15 mil, para ser utilizado conforme a preferência do casal ganhador.

Mais informações, lista de lojas participantes e regulamento completo estão disponíveis no site "http://www.terrazoshopping.com.br/"

Box de Serviço

Promoção de Dia dos Namorados Terrazo Shopping

Período: 04 a 20 de junho de 2025

Endereço: Esquina da CE-040 com a CE-010, Quarto Anel Viário, Eusébio.

Trocas: Posto no piso L2

Mais informações: terrazoshopping.com.br