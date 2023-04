A pé, em ônibus turístico ou de barco: 4 passeios para apreciar as belezas de Fortaleza

Sou nascida e criada em Fortaleza, mas pouco vivo a cidade. Talvez por falta de interesse, falta de tempo, ou qualquer outra desculpa que eu possa inventar. A gente que mora onde passam férias parece esquecer que a nossa Capital acolhe os turistas com um mar quentinho, sol acalorado, peixe frito, baião de dois e, tantas vezes, vistas de tirar o fôlego.

Hoje (13), Fortaleza completa 297 anos desde que foi elevada à categoria de vila. A cidade se desenvolve com paisagens que viraram cartões postais, dentre os verdes mares, os mangues, as dunas e os parques que resgatam a história.

A partir dessas belezas, nos propusemos a embarcar num tour para apreciar a cidade por diferentes perspectivas, seja a pé, de barco ou de ônibus, e em diferentes ângulos. Vamos nessa?!

Começamos com um passeio pelo Beira-Mar, o tradicional cartão-postal da cidade. Revitalizada, a orla proporciona experiências diversas, andar de bike, patins, caminhar, ver o sol se pôr olhando ao mar sentado em um dos quiosques.

Legenda: Ao longo da Beira Mar, é possível ver ciclistas, pedestres caminhando e praticando atividades físicas Foto: Ismael Soares/SVM

Tour em ônibus guiado

Pela manhã, partimos do espigão da Av. Rui Barbosa no Fortaleza Bus, um sistema integrado de passeios turísticos regulares utilizando veículos double deck, ou seja, com um andar de cima no ônibus que permite visão panorâmica.

Legenda: Passeio começa na orla da avenida Beira Mar Foto: Ismael Soares/SVM

O tour percorre vários pontos turísticos de Fortaleza, começando pela orla da Beira Mar, passando pela Feirinha da Beira Mar e o Mercado dos Peixes. Fizemos o passeio reduzido e vimos ainda o Centro Cultural Dragão do Mar, o Passeio Público, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção (que deu início à história da Capital), o Mercado Central e a Catedral.

O bacana é que é possível ver Fortaleza com uma visão bem ampla, além de ter uma experiência completa de cheiros e texturas reais da cidade sem um vidro atrapalhando. Além disso, é uma oportunidade para descobrir mais da nossa capital.

Legenda: City tour percorre vários pontos turísticos da cidade como o Passeio Público Foto: Ismael Soares/SVM

No passeio regular, o tour inclui ainda a visita ao Mucuripe, à Praia do Futuro, ao Parque do Cocó, à Praça do Portugal, ao Palácio da Abolição, à Praia de Iracema e à Avenida Monsenhor Tabosa. Todo o percurso é conduzido por guias com tradução para outras três línguas (espanhol, inglês e francês).

Legenda: Ônibus percorre o bairro Praia de Iracema, tradicional de Fortaleza Foto: Ismael Soares/SVM

Longe da costa

Já à tarde, embarcamos em uma nova aventura, dessa vez em alto mar. A bordo de uma canoa havaiana com capacidade para seis pessoas, entramos no oceano para visualizar uma Fortaleza longe da costa.

Legenda: Dentro do mar, é possível contemplar a imensidão e beleza da cidade Foto: Ismael Soares/SVM

Acompanhados de três instrutores da Kayakeria, escola especialista em aulas e aluguel de SUP, caiaque e canoa localizada na Beira Mar, começamos a experiência com as instruções técnicas para remar. Até parece complicado pela quantidade de informação, mas dentro do mar tudo flui. Pode confiar!

Legenda: A perspectiva da paisagem fica bastante diferente de dentro do mar Foto: Ismael Soares/SVM

Depois, é hora de empurrar o equipamento para o mar e subir na canoa. É preciso ficar atento aos comandos dos instrutores na hora de remar, porque os movimentos devem ser sincronizados. Quando você pega o jeito, é só apreciar.

Uma baita experiência para se conectar de uma forma totalmente diferente com o mar e de ver a cidade com outros olhos. Visualizar o horizonte da imensidão da costa a 500 metros da terra firme é de tirar o fôlego. Fomos em um dia nublado, mas nem isso atrapalhou a beleza da paisagem. Aproveitei ainda para fazer um mergulho dali, que água deliciosa!

Legenda: É preciso ficar atento aos comandos dos instrutores para remar Foto: Ismael Soares/SVM

Pelo meio dos manguenzais

Saindo do cenário da praia, fomos até o Parque do Cocó para um passeio de barco pelo rio, que dura cerca de 20 minutos. No local, fomos recebidos pelo militar da reserva Araújo Garcia, o comandante da embarcação e responsável pelos passeios no espaço. É ele quem nos guia nessa imersão nos manguezais.

Legenda: Vegetação de mangues típicos da região Foto: Ismael Soares/SVM

"O passeio de barco é isso: mostrar a vida dentro de uma cidade”, diz ele enquanto explica a história do Parque, de como a vegetação surgiu ali e das dificuldades de conservação daquele rico ecossistema dentro de um dos maiores parques urbanos da América Latina.

Vimos aves típicas, como a galinha d’água, e ainda seus ninhos cheios de ovos. Além da vegetação que tanto ouvimos falar nas aulas de geografia do colégio, mangue vermelho, mangue preto e mangue branco. Seu Araújo nos explica as peculiaridades de cada um.

Legenda: Seu Araújo dá aula de ecologia sobre o ecossistema de mangues Foto: Ismael Soares/SVM

Esse conhecimento e contato direto com a natureza proporcionam uma maior consciência ambiental, além de ver uma Fortaleza completamente diferente do que vemos na rotina. Diante de tanta degradaçãodesses ecossistemas, o passeio é uma forma de sentir-se parte e responsável pelo cuidado dessa riqueza.

Legenda: Passeio pelo rio é imersão na floresta em meio à cidade Foto: Ismael Soares/SVM

Além do percurso do rio Cocó, Seu Araújo faz ainda o passeio até a Sabiaguaba mediante agendamento, chegando até o encontro do rio com o mar. É possível ainda descer do barco para aproveitar um banho no local. Somente no rio Cocó, o passeio acontece aos sábados, domingos e feriados, das 08h às 13h.

Lazer natural

Requalificado e inaugurado em 2022, o Parque Rachel de Queiroz se consolidou como uma ótima opção de espaço para a prática de atividades físicas, convivência da comunidade, funcionamento de pequenos comércios e até comemoração de aniversários.

Legenda: Local é formado por lagos, quadra de futebol e outros espaços de lazer Foto: Kid Junior/SVM

Nós fomos no fim da tarde e, por lá, diversas pessoas caminhavam, passeavam com seus cachorros, crianças brincavam, pedalavam suas bicicletas, dançavam, ou apenas apreciavam a vista. O Parque ganhou vida com a revitalização e abriga lagos, diversas aves, plantinhas, flores entre os prédios residenciais do bairro Presidente Kennedy.

Legenda: Parque Rachel de Queiroz é repleto de espaços naturais Foto: Kid Junior/SVM

À noite, barraquinhas de comida são montadas e movimentam ainda mais a região. O Parque é formado ainda por um espaço para pets, parquinho para crianças, quadra de futebol. Aos fins de semana, a lotação é ainda maior. Vale a visita!

Legenda: Espaço é ideal para a prática de atividades de lazer Foto: Kid Junior/SVM

Serviço

Fortaleza Bus

Trajeto completo dura cerca de 1h30 a 2h. Funcionamento de segunda-feira a sábado, a partir de 9h30. Passeios devem ser agendados e é possívem combinar o local de embarque. Valor: R$ 60 (adulto) e R$ 55 (a partir de 60 anos e crianças de 5 a 12 anos). Contatos: 99434.3008 / @fortalezabus

Passeio de canoa

Aluguel e aulas de canoa, caiaque e SUP na Kayakeria, em frente ao Jardim Japonês, na Beira Mar. Funcionamento todos os dias, das 6h às 11h e das 15h às 18h. Valores: caiaque R$ 20 hora por pessoa; SUP R$ 30 hora por pessoa; e canoa havaiana R$ 35 por pessoa. Contatos: 98847.9430 / @kayakeria

Passeio de barco no Rio Cocó

Funcionamento aos sábados, domingos e feriados, passeios de 20 minutos, de 8h às 13h; durante a semana, apenas mediante agendamento (R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia). Há também passeios de duas horas e 1h10, também agendados. A saída é na Avenida Sebastião de Abreu, 298 - Cocó. Contatos: 98527.8216 / @navegacao_coco

Parque Rachel de Queiroz

Aberto diariamente com entrada gratuita. Na avenida Gov. Parsifal Barroso, s/n, Presidente Kennedy.

