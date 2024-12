Com três produções cearenses, Mostra de Cinema de Tiradentes anuncia filmes da edição de 2025

A Mostra de Cinema de Tiradentes anunciou os filmes que irão compor as três seções competitivas da 28ª edição do evento mineiro, um dos principais do audiovisual brasileiro, que ocorre de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025. O Ceará se faz presente com três obras na seleção.

Em 2025, Tiradentes traz mudanças na estrutura das mostras competitivas. A Mostra Olhos Livres passa a ser a principal do evento e será avaliada pelo Júri Oficial.

Já a Mostra Aurora se torna exclusiva para primeiros longas-metragens e será avaliada pelo Júri Jovem. Além delas, Tiradentes conta também com a Mostra Foco, competitiva de curtas-metragens.



A presença cearense se dá nos longas “As Muitas Mortes de Antônio Parreiras” (RJ e CE), na Olhos Livres; “Resumo da Ópera” (CE), de Honório Félix e Breno de Lacerda, na Aurora; e no curta “Ver Céu no Chão” (CE e RJ), de Isabel Veiga, na Foco.

O júri oficial escolhe os premiados das mostras Olhos Livres e Foco. Nesta edição, o cineasta cearense Ivo Lopes Araujo será um dos jurados, juntamente do ator Carlos Francisco, da programadora Cíntia Gil, da cantora e compositora Juçara Marçal e da crítica e curadora Rita Vênus.

A 28ª Mostra de Tiradentes, ainda, será guiada pela temática “Que cinema é esse?”, se debruçando sobre as multiplicidades da produção brasileira contemporânea, e também irá prestar homenagem à carreira da atriz Bruna Linzmeyer.

Confira a seleção completa das mostra competitivas

Olhos Livres

“A Primavera” (PE), de Daniel Aragão & Sergio Bivar

“As Muitas Mortes de Antônio Parreiras” (RJ e CE), de Lucas Parente

“Batguano 2” (PB), de Tavinho Teixeira

“Deuses da Peste” (SP/MG), de Gabriela Luíza e Tiago Mata Machado

“O Mundo dos Mortos” (RJ), de Pedro Tavares

“Prédio Vazio” (ES), de Rodrigo Aragão

“A Vida Secreta de Meus Três Homens” (PE), de Letícia Simões

Aurora

“Cartografia das ondas” (RJ), de Heloisa Machado

“Kickflip” (SP), de Lucca Filippin

“Margeado” (ES), de Diego Zon

“nem deus é tão justo quanto seus jeans” (SP), de Sergio Silva

“Resumo da Ópera” (CE), de Honório Félix e Breno de Lacerda

“Um Minuto é uma Eternidade para Quem está Sofrendo” (SE), de Fábio Rogério e Wesley Pereira de Castro

Foco

“Entre Corpos” (AL), de Mayra Costa

“Estrela Brava” (RJ), de Jorge Polo

“HEYARI: espalhar fumaça para fazer adoecer colocando feitiço no fogo” (SC), de Daniel Velasco Leão

“Jamais Visto” (MG), de Natália Reis

“Marmita” (SP), de Guilherme Peraro

“Memórias Despejadas (ou A Enchente Levou Tudo, E Encontraram A Luta)”, de Juliana Koetz (RS)

“Não Me Abandone” (SP), de Gabriel Vieira de Mello

“O Mediador” (BA), de Marcus Curvelo

“Osmo” (DF), de Pablo Gonçalo

“Sem Título # 9: Nem Todas as Flores da Falta” (SP), de Carlos Adriano

“Tamagotchi_balé” (RJ), de Anna Costa e Silva

“Trabalho de Amor Perdido” (SP), de Vinícius Romero

“Ver Céu no Chão” (CE e RJ), de Isabel Veiga

28ª Mostra de Cinema de Tiradentes