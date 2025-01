Favoritos do Oscar, obras cearenses e clássicos do cinema mundial compõem Mostra RetroExpectativa, do Cinema do Dragão

15 filmes ainda inéditos no circuito de Fortaleza, 22 obras que marcaram o ano de 2024, oito clássicos do cinema mundial e diversas outras sessões especiais serão exibidas na 11ª Mostra RetroExpectativa, promovida pelo Cinema do Dragão.

Já firmada no calendário cultural da cidade, a mostra do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) reúne mais de 50 filmes no total, incluindo programações gratuitas e outras a preço popular e acessível.

Quatro faixas curatoriais guiam a programação: Retrospectiva, Expectativa, Clássicos e Transversal — esta última totalmente gratuita e composta por programas públicos do Cinema do Dragão, como o Cinema com Tapioca, Educativo e Outras-Metragens.

Veja também Verso Grupo Bagaceira de Teatro completa 25 anos com novo espetáculo, retomada criativa e enfrentando velhos desafios Verso Planetário Rubens de Azevedo é opção imperdível para as férias, com ingressos a preço popular e sessões infantis

Cinema cearense

O cinema cearense é um dos destaques da lista de filmes. A abertura no dia 16, inclusive, será com o premiado drama musical “Centro Ilusão”, de Pedro Diógenes, que será exibido nas salas 1 e 2, respectivamente, às 17h40 e 18 horas.

Um show gratuito com o elenco, que inclui os protagonistas Fernando Catatau e Brunu Kunk além de nomes da música como Má Dame, Luiza Nobel e Téti, será realizado no Anfiteatro Sérgio Motta após as sessões, às 19h30.

Os inéditos “O Melhor Amigo”, de Allan Deberton, e “Antônio Bandeira - Poeta das Cores”, de Joe Pimentel, também ganham sessões de expectativa na mostra. Ambos terão debates posteriores com equipe e elenco.

Karim Aïnouz marca presença com dois longas, “Motel Destino”, na Retrospectiva, e “O Céu de Suely” (2006), na Clássicos, que será exibido em 35mm. “Greta”, de Armando Praça, será exibido gratuitamente no programa Cinema com Tapioca.

Mais clássicos e Oscar

Além do filme cearense, a faixa Clássicos traz destaques como “Paris, Texas” (1984) , “Drylongso” (1998) e “Um É Pouco, Dois É Bom” (1970), dirigido por Odilon Lopez, considerado um dos primeiros cineastas negros do País a fazer um longa.

“Iracema: Uma Transa Amazônica” (1974), de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, “A Chinesa” (1967), de Jean-Luc Godard, e “Cinema, Aspirinas e Urubus” (2005), de Marcelo Gomes, também serão exibidos.

Para os fãs do Oscar, o ainda inédito longa “Maria Callas”, com Angelina Jolie, ganha sessão na mostra, assim como “O Quarto ao Lado”, destaque de 2024 dirigido por Pedro Almodóvar.

11ª Mostra RetroExpectativa 2025

Quando: 16 a 29 de janeiro

16 a 29 de janeiro Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Quanto: sessões regulares a R$ 16/R$ 8, sessões promocionais a R$10/R$ 5 e faixa Transversais com programação gratuita

sessões regulares a R$ 16/R$ 8, sessões promocionais a R$10/R$ 5 e faixa Transversais com programação gratuita Mais informações: @dragaodomar e www.dragaodomar.org.br

Programação completa

Quinta, 16 de janeiro

17h40 - Centro Ilusão (sessão de abertura na sala 1)

18 horas - Centro Ilusão (sessão de abertura na sala 2)

Sexta, 17 de janeiro

14 horas - Ainda Temos o Amanhã (sala 1)

14h30 - Motel Destino (sala 2)

16h40 - Cidade; Campo (sala 1)

17 horas - O Céu de Suely (sala 2, sessão gratuita)

19 horas - Kasa Branca (sala 2)

19h10 - Levante (sala 1)

Sábado, 18 de janeiro

14 horas - O Quarto ao Lado (sala 1)

14h30 - Tudo o Que Você Podia Ser (sala 2)

16h10 - Paris, Texas (sala 2)

16h20 - Fernanda Young - Foge-me ao controle (sala 1)

18h30 - Praia Formosa (sala 1)

19 horas - Parque de Diversões (sala 2)

20h10 - Crônicas do Irã (sala 1)

Domingo, 19 de janeiro

14 horas - Nada Será como Antes: A Música do Clube da Esquina (sala 1)

14h30 - Iracema, Uma Transa Amazônica (sala 2)

15h40 - Stop Making Sense (sala 1)

16h20 - Maria Callas (sala 2)

17h30 - Luiz Melodia: No Coração do Brasil (sala 1)

19 horas - Misericórdia (sala 2)

19h20 - Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos (sala 1)

Terça, 21 de janeiro

14 horas - MaXXXine (sala 1)

14h30 - A Hora da Estrela (sala 2)

16h40 - Dias Perfeitos (sala 1)

17h20 - Lispectorante (sala 2)

18h30 - Lubo (sala 1)

19h20 - Nosferatu (sala 2)

Quarta, 22 de janeiro

14 horas - Megalópolis (sala 1)

14h30 - A Chinesa (sala 2)

16h30 - Santino (sala 2)

16h40 - O Mal Não Existe (sala 1)

18h20 - Amizade (sala 2)

19 horas - O Bastardo (sala 1)

Quinta, 23 de janeiro

14h30 - Drylongson (sala 2, sessão gratuita)

16 horas - Malu (sala 2, sessão gratuita)

19 horas - Foco Curatorial #6, Perspectiva Ana Siqueira (sala 2, sessão gratuita)

Sexta, 24 de janeiro

17h20 - Curtas de Allan Deberton - Doce de Coco (35mm), O Melhor Amigo e Os Olhos de Artur (sala 2, sessão gratuita)

19 horas - O Melhor Amigo (sala 2)

Sábado, 25 de janeiro

14h30 - Cinema, Aspirinas e Urubus (sala 2)

16h30 - Calls From Moscow (sala 2)

19 horas - Suçuarana (sala 2)

Domingo, 26 de janeiro

9 horas - Greta (sala 2, sessão gratuita)

14h30 - Tudo Que Imaginamos Como Luz (sala 2)

16h40 - Antônio Bandeira - O Poeta das Cores (sala 2)

19 horas - Sol de Inverno (sala 2)

Terça, 28 de janeiro

14 horas - Saudade Fez Morada Aqui Dentro (sala 2, sessão gratuita)

16h10 - Hiroshima Mon Amour (sala 2, sessão gratuita)

18h20 - A Transformação de Canuto (sala 2, sessão gratuita)

Quarta, 29 de janeiro

17 horas - Um é Pouco, Dois é Bom (sala 2, sessão gratuita)

19 horas - O Intruso (sala 2)

*Programação sujeita a atualizações