CAPTEI: Florescendo aos 50 - A Festa de Aniversário de Talyzie Mihiliuc

A empresária Talyzie Mihiliuc comemorou seu aniversário de 50 anos em grande estilo no L’ô Restaurante. Foi uma festa cheia de emoção e alegria.

Vestida com pode, em um curtinho tubinho rosa nada básico compondo com as joias da Tallis, a aniversariante brindou a chegada de uma nova década de sua vida, florescendo em meio à decoração do jeito que sonhou da celebração.

Legenda: Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

A festa contou com a presença de amigas e da família. Foi superanimada e quem garantiu o hacking do agito foram os músicos Marcos Lessa e Fernando Amorim.

Legenda: Aniversario Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Em seu discurso de agradecimento, Talyzie não poupou palavras de gratidão à sua família, seu pilar de sustentação. A organização sem ressalvas ficou por conta de Lilia Porto, que cuidou de cada detalhe com todo o carinho e dedicação.

Legenda: Tathye, Gorete Arruda, Talyzie e Talynie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Vem ver as fotos captadas por Geovanne Jinkings:

Legenda: Nicolas e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Lunna, Talyzie e Talynie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Morgana Linhares, Talynie Mihaliuc e Gorete Arruda Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Viviane Martins e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Talyzie Mihaliuc e Natalia Viana Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Elise Magalhães e Danielle Pessoa Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Carla Sofia e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ellen Araújo e Karina Adeodato Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ercilda Braga e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Lilian Porto e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Inês Castro, Talyzie Mihaliuc e Maria Lúcia Negrão Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Giuliana Botelho e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Elisa Oliveira, Cláudia Gradvohl e Verônica Landim Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Liana Thomaz e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Claudiane Borges, Germana Wanderley e Sakiê Brooks Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Manuella e Mariana Pimenta Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Carla Nogueira, Talyzie Mihaliuc e Germana Wanderley Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ana Cláudia Canamary e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Camila Arraes, Talynie Mihaliuc e Germana Wanderley Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rayssa e Maeli Fernandes Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Annelise Franco, Thássia Ferreira e Lara Romcy Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Martinha Assunção e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Adriana Rolim, Talyzie Mihaliuc e Keyla Nascimento Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Socorro França e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Adriana Arrais, Alexandra Pinto e Adriana Bezerra Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Soraya Pinheiro e Talyzie Mihaliuc Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Livia Padua, Cláudia Majela, Talyzie Mihaliuc e Aline Barroso Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Talyzie Mihaliuc e Ana Valeria Teixeira Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Marcos Lessa, Talyzie Mihaliuc e Gaída Dias Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Talyzie Mihaliuc e Ana Virginia Martins Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Myrella Tomé, Talyzie Mihaliuc e Cristiane Miranda Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Talyzie Mihaliuc e Camila Nogueira Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Roberta Arruda, Talyzie Mihaliuc, Clarisse e Conseição Arruda Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Viviane e Luciana Goiana Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Roberta Banorandi, Talyzie Mihaliuc e Ângela Banorandi Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Talyzie Mihaliuc e Silvinha de Castro Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rosangela Santiago, Talyzie Mihaliuc e Fabiana Sombra Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Talyzie Mihaliuc e Natalia Herculano Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Vera Costa, Talyzie Mihaliuc e Beth Pessoa Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Manuella Viana, Talyzie Mihaliuc e Beatriz Viana Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Maria Braz, Talyzie mihaliuc e Neuma Braz Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Mayra Glisória, Talyzie Mihaliuc e Isabel Glisória Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Myrella Tomé, Cecilia Seligmann e Maira Silva Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Léa Lopes, Gaída Dias e Mabel Portela Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Lais Bezerra, Talyzie Mihaliuc e Dayane Bezerra Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Denyse Queiroz, Adriana Miranda, Germana Wanderley e Carla Sofia Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Cecília Seligma, Aline Feitosa, Karmilse Porto e Lara Sisnando Foto: Geovanne Jinkings