Cineteatro São Luiz suspende programação presencial até fevereiro de 2025 para ações de conservação e restauro

O Cineteatro São Luiz vai suspender a programação presencial até a segunda quinzena de fevereiro para receber restauros e garantir a preservação do patrimônio histórico. Os ajustes serão realizados por alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Conservação e Restauração da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS).

A Secretaria de Cultura do Ceará (Secult CE) detalhou que os trabalhos estão sendo realizados em etapas. Apesar da suspensão das atividades presenciais, o espaço cultural seguirá com atividades externas gratuitas na Praça do Ferreira, assim como atrações virtuais no YouTube.

"As ações de restauro e conservação da sala principal do Cineteatro São Luiz representam nosso compromisso com a memória cultural e a valorização de um patrimônio que é símbolo da arte e da identidade do povo cearense". Luisa Cela Secretária da Cultura do Ceará

Por sua vez, o diretor do Cineateatro São Luiz, José Alvez Netto, destacou que a pausa visa conservar esse patrimônio cearense tombado, que "de extrema importância para nos prepararmos para as celebrações de aniversário e para os próximos anos".

Legenda: A sala de cinema e de espetáculos Luiz Severiano Ribeiro será um dos espaços restaurados Foto: Divulgação/Secult CE

Ele ainda acrescentou estar "às vistas de um futuro cada vez mais bonito e promissor do equipamento, que segue atuando graças ao trabalho diário de muitas mãos e à presença carinhosa e consolidada do público e da classe artística”.

Etapas de restauro

Na primeira etapa, ainda neste ano, serão identificados os atuais danos e também ocorrerá a preparação dos espaços que receberão o restauro.

Já a parte prática deve iniciar no dia 16 de janeiro, com a seguinte organização:

Mapeamento; Análises sobre o seu estado atual de conservação; Realização de ações restaurativas para recomposição das camadas pictóricas.

Legenda: Em maio de 2025, o Cineteatro São Luiz irá comemorar 10 anos da reinauguração Foto: Divulgação/Secult CE

A equipe responsável pela restauração realizou um curso de formação prévio com foco em manter a integridade do espaço. A coordenação é realizada pela restauradora e professora Carolina Alves, e a supervisão é do restaurador Merlin Alves.

Veja também Verso Lázaro Ramos grava filme em Quixadá e celebra cinema cearense: ‘Pedaço tão precioso do Brasil’ Verso 'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Montenegro, é indicado aos Prêmios Goya, maior premiação do cinema espanhol

Restauro do Cineteatro São Luiz

Em 2025, o Cineteatro São Luiz completa 67 anos de inauguração e também irá comemorar 10 anos da reinauguração. Esse restauro será o primeiro desde a reabertura, em 2015.

Legenda: O restauro busca manter a integridade do espaço Foto: Divulgação/Secult CE

A Secult CE detalhou que as intervenções ocorrem nas áreas externas e internas do equipamento, como:

As portas de entrada e o piso de mármore original do Foyer;

A sala de cinema e de espetáculos Luiz Severiano Ribeiro;

A sala principal.

No caso da sala principal, por exemplo, será feita a manutenção do ar-condicionado e o restauro nas paredes laterais, que são compostas por elementos de diferentes tipos de relevos coloridos.