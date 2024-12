Festival Ceará da Diversidade ocupa Estação das Artes com cultura e cidadania em programação gratuita

“Vidas em Movimento, Orgulho que Sustenta”. É a partir deste mote que será realizado, nesta sexta (20) e sábado (21), o Festival Ceará da Diversidade. Voltado à visibilidade, cidadania e representatividade de pessoas LGBTI+, o evento ocupa o Complexo Cultural Estação das Artes com programação gratuita.

Entre os destaques, estão as apresentações musicais de Luiza Nobel, Makem, Vanessa A Cantora, Daniel Peixoto, Getúlio Abelha e Johnny Hooker, lançamento do projeto piloto do Programa Empodera+ e homenagens.

Veja também Verso 'Acredita em si mesma, bixa!': com afirmação de si, desenhista Peaug faz manifesto pelas vidas LGBT+ Verso Festival UFC de Cultura retorna com shows de Mateus Fazeno Rock, Frequência Beatles e mais

Idealizado pela Secretaria da Diversidade do Ceará e realizado em parceria com a Secretaria da Cultura e o Instituto Mirante, o festival reúne ações de arte, cultura, economia criativa e solidária, empregabilidade e cidadania.

As programações do festival se espalham em diferentes equipamentos do complexo. A parte musical se concentra na Estação das Artes, nos palcos Noélio e Condessa, nomeados em homenagem a figuras importantes da arte transformista e cultura LGBTI+ no Ceará.

O local recebe, ainda, a realização da ball “Cunty Cearense Function” e a presença da Unidade Móvel de Atendimento à População LGBTI+ Dandara Ketley, veículo itinerante que possibilita acesso da população LGBTI+ a serviços especializados e humanizados de cidadania e saúde.

Veja também Verso 'Acredita em si mesma, bixa!': com afirmação de si, desenhista Peaug faz manifesto pelas vidas LGBT+ Verso Festival UFC de Cultura retorna com shows de Mateus Fazeno Rock, Frequência Beatles e mais

Já na Pinacoteca do Ceará, haverá o lançamento do Programa Empodera+, do Governo Federal, que foca no acesso da população LGBTQIA+ à educação, qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho.

Depois, o espaço recebe aula magna ministrada por Symmy Larrat, Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

Haverá, ainda, realização do encontro “Futuro LGBTI+: Empreendedorismo, inovação e economia criativa”, no Auditório da Secult. A Kuya - Centro de Design do Ceará recebe oficinas de customização e grafismos indígenas, feira de Design Autoral em parceria com o Festival e o encontro “LGBTalk - Conversa entre autores”.

Festival Ceará da Diversidade

Quando: sexta, 20, e sábado, 21

sexta, 20, e sábado, 21 Onde: Complexo Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Mais informações: no Instagram @diversidadece

no Instagram @diversidadece Gratuito.

Confira a programação do Festival da Diversidade

Sexta, 20

14 horas - Lançamento do projeto piloto do Programa Empodera+, no Auditório da Pinacoteca

- Lançamento do projeto piloto do Programa Empodera+, no Auditório da Pinacoteca 15h30 - Aula magna com Symmy Larrat, Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, no Auditório da Pinacoteca

- Aula magna com Symmy Larrat, Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, no Auditório da Pinacoteca 16 horas - Feira Kuya de Design Autoral – Edição Festival da Diversidade

Feira Kuya de Design Autoral – Edição Festival da Diversidade 16 horas - DJ Fixter e DJ Angel History, na Estação das Artes

- DJ Fixter e DJ Angel History, na Estação das Artes 18 horas - Luiza Nobel convida Camaleoa, Daniel Peixoto, Mulher Barbada e Lena Oxa, na Estação das Artes

- Luiza Nobel convida Camaleoa, Daniel Peixoto, Mulher Barbada e Lena Oxa, na Estação das Artes 19 horas - Unidade Móvel de Atendimento à População LGBTI+ Dandara Ketley, na Estação das Artes

- Unidade Móvel de Atendimento à População LGBTI+ Dandara Ketley, na Estação das Artes 20 horas - DJ Angel History e Transrústica, na Estação das Artes

- DJ Angel History e Transrústica, na Estação das Artes 20h30 - Johnny Hooker, na Estação das Artes

Sábado, 21

8 às 12 horas - Encontro Futuro LGBTI+: Empreendedorismo, inovação e economia criativa, no auditório da Secult

- Encontro Futuro LGBTI+: Empreendedorismo, inovação e economia criativa, no auditório da Secult 10 horas - Oficina de Customização, com Wendy Candy, na Kuya

- Oficina de Customização, com Wendy Candy, na Kuya 14 horas - Oficina de Grafismos Indígenas, com Henrique Tabajara, na Kuya

- Oficina de Grafismos Indígenas, com Henrique Tabajara, na Kuya 14 horas às 15h30 - LGBTalk - Conversa entre autores, com Renan Quinalha, Luma Andrade, Larissa Ferreira e Ari Areia, na escadaria da Kuya

- LGBTalk - Conversa entre autores, com Renan Quinalha, Luma Andrade, Larissa Ferreira e Ari Areia, na escadaria da Kuya 15h30 às 17 horas - Ball Cunty Cearense Function, na Estação das Artes

- Ball Cunty Cearense Function, na Estação das Artes 16 horas - Feira Kuya de Design Autoral – Edição Festival da Diversidad

Feira Kuya de Design Autoral – Edição Festival da Diversidad 17h15 - Coletivo Divas, na Estação das Artes

- Coletivo Divas, na Estação das Artes 18 horas - Festa Crioula, na Estação das Artes

- Festa Crioula, na Estação das Artes 19 horas - Makem convida Otto Nascimento, Elivania Monte e Yara Canta, na Estação das Artes

- Makem convida Otto Nascimento, Elivania Monte e Yara Canta, na Estação das Artes 20h20 - Homenagens

- Homenagens 20h40 - Getúlio Abelha com participação especial de Vanessa A Cantora, na Estação das Artes

*Programação sujeita a alterações