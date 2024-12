Cearense Ana Marlene é indicada ao Prêmio Shell de Teatro na categoria de melhor atriz

A cearense Ana Marlene foi indicada pelo trabalho no monólogo “Egoísta” à categoria de melhor atriz no 35º Prêmio Shell de Teatro. A obra, também uma produção cearense, fez temporada neste ano no Rio de Janeiro.

“Egoísta” se baseia na história real da assistente social Josefa Feitosa, de 64 anos, que passou a “mochilar” pelo mundo depois dos 50 anos e da aposentadoria. Debates sobre etarismo, maternidade, papeis sociais e identidade pautam a obra.

O monólogo cearense tem direção de Juracy de Oliveira e texto de Sara Síntique. A estreia em Fortaleza ocorreu em junho e, entre julho e agosto, a peça teve 16 apresentações no Sesc Tijuca, no Rio.

À época da estreia, Ana Marlene ressaltou em entrevista ao Verso as ligações entre a história da mochileira e a estreia dela, com 45 anos de trajetória artística, no formato de monólogo:

”Ainda não tenho essa coragem que a Jô teve de sair ganhando o mundo nesse sentido físico da palavra, mas teatralmente estou buscando isso. O fato de eu estar entrando em cena sozinha é, para mim, esse caminho. É o começo do desbravar” Ana Marlene em entrevista ao Verso em junho

A indicação de Ana Marlene foi dada pelo “Júri Rio”, que também reconheceu o trabalho da atriz Debora Lamm por “Último ensaio”. As atrizes indicadas pelo “Júri São Paulo” são Adriana Lessa (“A partilha”) e Lucélia Santos (“Vestido de Noiva”).

35º Prêmio Shell de Teatro

A premiação, que reconhece obras apresentadas no Rio de Janeiro e em São Paulo ao longo do ano, divulgou nesta segunda-feira (16) a lista de indicados do segundo semestre de 2024. Mais cedo, em agosto, o evento já havia divulgado a primeira leva de indicações.

A cerimônia de premiação do 35º Prêmio Shell será realizada em março de 2025. No total, 26 espetáculos concorrem nas diferentes categorias da premiação.

Além das categorias focadas nas obras que circularam no eixo Rio-São Paulo, o Prêmio Shell também conta com a categoria “Destaque Nacional”, voltada a espetáculos de todo o País. As inscrições para ela estão abertas no site do evento até 3 de janeiro de 2025.