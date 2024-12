Pesquisadora e colunista Dediane Souza é primeira travesti a lançar livro pela Editora UFC

Celebrando a memória e a irmandade travesti, a jornalista, pesquisadora e colunista do Diário do Nordeste Dediane Souza lança nesta segunda-feira (16), às 16h, o livro “Dando o nome”. Fruto de pesquisa de mestrado da autora, a obra sai pela Editora da Universidade Federal do Ceará e é a primeira do selo a ser escrita por uma travesti.

A publicação se debruça em “aspectos antropológicos, filosóficos e sociológicos da morte de Dandara”, travesti assassinada em 2017. “Dando o Nome” compõe a coleção “Flecha”, composta por outros quatro livros, e a celebração dos 70 anos da instituição. O lançamento ocorre no auditório da Reitoria da UFC.

Veja também Dediane Souza Escrever sobre humanidades plurais é pensar sobre cidadania e direitos de travestis e transexuais Verso 'Acredita em si mesma, bixa!': com afirmação de si, desenhista Peaug faz manifesto pelas vidas LGBT+

O livro é fruto de pesquisa de mestrado que Dediane realizou no Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA) da UFC com a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab). O professor doutor Kleyton Rattes orientou o trabalho e, na obra, assina o prefácio.

Humanidades plurais

Com o subtítulo “narrativa de humanidade de travestis”, “Dando o nome” elabora reflexões analíticas vindas de notícias de jornal publicadas sobre o caso de Dandara e outros crimes cometidos contra travestis no contexto local, reivindicando um olhar humano a elas.

“Escrever sobre humanidades plurais é uma estratégia para pensar (e lutar) sobre cidadania e direitos humanos de travestis e transexuais e essa tarefa é coletiva”, destaca a autora na mais recente coluna publicada no Diário do Nordeste.

Memória é, ainda, outro elemento central na obra e na pesquisa de Dediane. “Dando o Nome” celebra Dandara e, ainda, as ativistas nordestinas Thina Rodrigues, Janaína Lima, Janaína Dutra e Soraya Oliveira.

Atualmente no doutorado do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Dediane se dedica ao estudo das memórias de travestis do Centro de Fortaleza.

Lançamento do livro “Dando o nome: narrativa de humanidade de travestis”