Natal: veja o que abre e fecha nos dias 24 e 25 de dezembro em Fortaleza

As comemorações de Natal terão início, oficialmente, nesta terça-feira (24) e seguirão até quarta-feira (25). Devido à data, o funcionamento de alguns serviços em Fortaleza muda nestes dois dias. O Diário do Nordeste organizou uma lista sobre o que funciona normalmente, ou não, durante o período natalino.

Veja também Ceará Idosas são maioria entre as mulheres que moram sozinhas no Ceará, aponta IBGE Ceará Ceará conquista 73 das 180 vagas no vestibular do ITA; veja lista de aprovados para a 3ª fase

Veja o que abre e fecha em Fortaleza no Natal

Lojas de rua

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o comércio seguirá horários especiais. Nesta segunda-feira (23) e na terça-feira (24), as lojas irão funcionar até as 19h. Contudo, os estabelecimentos ficam fechados na quarta-feira devido ao feriado nacional.

Supermercados

Durante a quarta-feira, todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana ficarão fechados para o Natal. De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), nos demais dias, os serviços funcionarão normalmente.

Bares e restaurantes

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, o funcionamento dos bares e restaurantes neste final de ano se dará de acordo com o perfil de cada estabelecimento.

No dia 24, a maior parte dos bares e restaurantes deverá funcionar até por volta das 23 horas, com exceção daqueles que terão ceia. No dia 25, o funcionamento será normal.

Correios

As unidades de atendimento dos Correios funcionarão em horário diferenciado. Na terça-feira, o expediente será de 6h seguidas, conforme expediente da instituição. Contudo, no dia 25, não haverá funcionamento.

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis irão funcionar normalmente em todo o Ceará tanto na véspera de Natal quanto no feriado.

Enel

Em nota, a Enel informou que lojas de atendimento estarão abertas no dia 24 até as 12h e fecharão no dia 25, reabrindo no dia 26 de dezembro. A companhia também informou que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, para oferecer auxílio em casos de emergência. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Fendabran), nesta terça, os bancos terão horário de atendimento reduzido, das 9h às 11h.

Já na quarta, bancos e instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Somente o Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Etufor

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que, no dia 24, a frota de ônibus é programada como dia útil, porém com ajustes nos quadros de acordo com a baixa demanda de passageiros. Já no dia 25, a frota está programada equivalente à de domingo por ser feriado.

Metrofor

O transporte de passageiros sobre trilhos em Fortaleza e cidades vizinhas terá horário especial durante o período natalino. Confira:

Dia 24

Linha Sul (Metrô): 5h30 às 19h30

Linha Oeste (VLT): 5h30 às 18h55

Linha Nordeste (VLT): 5h30 às 18h30

VLT de Sobral: 5h25 às 17h50

VLT do Cariri: 6h às 18h

Dia 25

Não haverá operação.

TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) funcionará em regime de plantão. Durante o recesso, o 2º Grau (desembargadores) atua das 12h às 18h. Já o 1º Grau (juízes) recebe demandas das 8h às 14h.

Hospital veterinário

A direção do Hospital Veterinário Sylvio Barbosa Cardoso (HVSBC) informou que não haverá atendimento na unidade entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro de 2025. Durante esse período, o espaço passará por uma série de manutenções.

SHOPPINGS

Shopping Iguatemi

Dia 24

Lojas e quiosques: 9h às 18h

Praça de alimentação: 10h às 18h

Restaurantes: 11h30 às 18

Dia 25

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de alimentação: Facultativo

Restaurantes: 11h30 às 23h (Facultativo)

Shopping Parangaba

Dia 24

Lojas e quiosques: 9h às 18h

Praça de alimentação: 9h às 18h

Lazer: 9h às 18

Dia 25

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de alimentação: 11h às 22h (Facultativo)

Lazer: 11h às 22h (Facultativo)

Grand Shopping

Dia 24

Lojas e Quiosques: 9h às 18h

Alimentação/Lazer: 9h às 18h

Dia 25

Lojas e Quiosques: Fechado

Alimentação/Lazer: Abertura facultativa

Via Sul Shopping

Dia 24

Lojas, Quiosques e Alimentação: 9h às 18h.

Dia 25

Lojas e Quiosques: fechados.

Alimentação: 10h às 22h.

North Shopping Fortaleza

Dia 24

Lojas, Quiosques e Alimentação: 9h às 18h.

Dia 25

Lojas e Quiosques: fechados.

Alimentação: 10h às 22h.

North Shopping Jóquei

Dia 24

Lojas, Quiosques e Alimentação: 9h às 18h.

Dia 25

Lojas e Quiosques: fechados.

Alimentação: 11h às 22h.

Riomar Fortaleza e Kennedy

Dia 24

Lojas e Quiosques: 9h às 18h

Praça de Alimentação: 10h às 18h

Espaço Gourmet e Boulevard: 11h30 às 18h

Restaurantes RioMar Fortaleza: 11h30 às 18h

Restaurantes RioMar Kennedy: 10h às 18h

Cinépolis: verificar programação no site

Dia 25