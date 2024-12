Morre Francisco José Ribeiro, primeiro diretor comercial do Diário do Nordeste

Morreu, na manhã deste sábado (21), o executivo Francisco José Ribeiro, ex-diretor comercial do jornal Diário do Nordeste, aos 84 anos. A causa da morte não foi revelada. Nos últimos anos, Ribeiro estava com a saúde debilitada em razão do Alzheimer. Ele deixa mulher e filhos.

Segundo divulgado pela família, o velório será na funerária Ethernus, no bairro Aldeota, com missa de corpo presente marcada para as 15h. O sepultamento está previsto para as 17 horas, no cemitério Parque da Paz.

Primeiro diretor comercial do Diário do Nordeste

Francisco José Ribeiro, ou "Ribeirinho", como era chamado por colegas e amigos, foi o primeiro diretor comercial do Diário do Nordeste. Trazido do jornal O Povo a convite do próprio industrial Edson Queiroz, esteve no Diário desde a fundação, em 1981, até o ano de 2010.

Descrito por colegas de profissão como uma pessoa leve, agradável e de ótima convivência, Ribeiro também se destacou nas relações profissionais, sendo o responsável por manter o jornal entre os pioneiros do mercado.

"Como diretor comercial ele sabia construir muito bem essas relações de mercado. Nos anos 2000, o Diário do Nordeste chegou a ser o maior jornal de circulação do Norte e Nordeste, batendo praças como Pernambuco, Bahia, e isso foi um feito do ponto de vista da circulação, porque Ribeiro, além de diretor comercial, estava à frente da circulação do jornal", destacou o gerente de Projetos Especiais do Sistema Verdes Mares, Ildefonso Rodrigues.

"Ele foi uma pessoa muito importante para o Diário do Nordeste e pôde levar o jornal a uma posição muito importante no mercado nacional", acrescentou.