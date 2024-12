Unifor celebra Colação de Grau de 1.500 concludentes do semestre 2024.2

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, celebrou a Colação de Grau de aproximadamente 1.500 concludentes do semestre 2024.2 na noite desta sexta-feira (20).

O evento reuniu estudantes de 39 cursos de graduação e 16 de pós-graduação stricto sensu (mestrados e doutorados), além de familiares, amigos e outros convidados na praça da Biblioteca Central, em frente ao Centro de Convivência.

A cerimônia iniciou com a abertura oficial e o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Ceará e da Unifor, conduzido pelos professores Julietty Barreto, André Lunardi e Bruno Almeida, do Centro de Ciências Jurídicas Tecnológicas (CCT), acompanhado pela execução do Hino Nacional. Os grupos de arte da Unifor - Coral, Camerata e Big Band também participaram do momento inicial.

Logo depois, houve o discurso dos representantes da comunidade acadêmica. O formando Vlauberto Barros, do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), foi porta-voz dos estudantes e emocionou ao relembrar os desafios superados durante a trajetória acadêmica. "Cada um de nós percorreu um caminho único. Este momento é resultado de noites de estudo e dedicação. Que nossos aprendizados nos guiem e nos tornem agentes de transformação no mundo", frisou.

Representando o corpo docente, a professora Aila Sampaio, do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG), destacou o papel da educação na formação humanística. “Vocês saem daqui aptos a enfrentar desafios, com uma base sólida construída ao longo dos anos. Que levem consigo a responsabilidade de fazer a diferença na sociedade”, afirmou.

Após os discursos, a estudante Ester Saraiva, do Centro de Ciências da Saúde (CCS) realizou o juramento oficial. Por fim, a outorga do grau foi realizada pelo Reitor da Unifor, professor Dr. Randal Martins Pompeu.

Legenda: Formandos do semestre 2024.2 da Unifor celebram a Colação de Grau na presença de familiares e amigos Foto: Ares Soares

Ainda na cerimônia, foi entregue o Certificado de Desempenho Acadêmico aos alunos com as melhores médias de cada curso. Já os concludentes com as melhores notas de cada Centro de Ciências receberam a Bolsa de Pós-Graduação Yolanda Queiroz, entregue pela presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha.

Em sua declaração, a presidente ressaltou o compromisso da Universidade de Fortaleza com a excelência acadêmica e a responsabilidade social: "Queridos formandos, em cada passo dessa caminhada, a Unifor esteve ao lado de vocês. Antes de tudo, garantindo uma educação de qualidade, oferecendo os melhores e mais preparados professores, mestres e doutores, com uma infraestrutura de elevada qualidade, com laboratórios modernos e tecnologia de ponta, e o apoio contínuo de profissionais qualificados em todos os setores da nossa instituição", enalteceu.

Legenda: Presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha participou do evento Foto: Ares Soares

A tradicional queima de fogos marcou o fim da solenidade, em meio à celebração dos estudantes, familiares e amigos.

Legenda: A Colação de Grau dos formandos de 2024.2 da Unifor reuniu estudantes, familiares e amigos Foto: Ares Soares

Os estudantes que ainda não estavam aptos a colar grau terão uma nova oportunidade na Colação de Grau Especial referente ao semestre 2024.2, que ocorrerá em 28 de março de 2025, caso tenham sanado a pendência acadêmica impeditiva à graduação nesta sexta (20).

A partir deste sábado (21), o graduado pode solicitar o Certificado e o Histórico Escolar por meio do Unifor Online, no menu de Serviços. O diploma, independentemente do curso, será expedido em formato digital, conforme regra do Ministério da Educação (MEC). O prazo para a disponibilização do diploma e do histórico é de até 30 (trinta) dias úteis.

Veja os discursos na íntegra

Vlauberto Victor Silva Barros

Concludente do curso de Direito

Boa Noite! Hoje celebramos um marco inesquecível em nossas vidas, que simboliza o fim de uma jornada acadêmica e o início de um futuro cheio de desafios. Este momento é resultado de noites de estudo, superação e algumas doses de café. Cada um de nós percorreu um caminho único, e hoje colhemos os frutos de tanto esforço e dedicação. Como disse Aristóteles: “nós somos o que repetidamente fazemos, a excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito”. E foi por meio da perseverança e resiliência que chegamos até aqui, moldados não só como profissionais, mas como pessoas melhores. Se Sócrates disse “só sei que nada sei”, aprendemos que essa é a essência da jornada acadêmica e da vida. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda há para descobrir. Este momento não é o fim da nossa missão, mas o início de uma jornada contínua de aprendizagem e autodescoberta. Nestes anos, aprendemos mais do que o conteúdo acadêmico, aprendemos sobre a vida, a lidar com a pressão e a rir dos próprios erros. Estes momentos nos tornaram resilientes e humildes. Ao olhar para cada um de vocês, vejo futuros profissionais capazes de fazer a diferença no mundo. Agradecemos profundamente aos nossos mestres, que transformaram dúvidas em conhecimento e nos ensinaram o valor da ética e da responsabilidade. Aos nossos familiares e amigos, nosso mais sincero agradecimento por todo o apoio e incentivo, mesmo nos momentos mais difíceis. Se estamos prontos para conquistar nossos sonhos, é porque vocês acreditaram em nós. Colegas, estamos à beira de um novo capítulo. A vida profissional pode ser árdua, mas nunca devemos perder de vista o que nos trouxe até aqui: a paixão por fazer o que é certo e a vontade de deixar um legado. Como disse Walt Disney, “se podemos sonhar, podemos realizar”. Com certeza, depois de enfrentar tantos desafios, estamos prontos para qualquer coisa que a vida nos trouxer. Sigamos em frente com confiança, determinação e bom senso. Que possamos enfrentar o futuro com a mesma coragem com que enfrentamos nossos desafios acadêmicos. Agora é hora de abraçar o futuro com coragem e determinação. Que nossos aprendizados nos guiem e que nunca percamos a paixão por fazer o que é certo. O mundo está à nossa espera, e estamos prontos para deixarmos nossa marca. Parabéns a todos nós! Com confiança, sigamos sempre em frente, rumo a novos horizontes!

Aila Maria Leite Sampaio

Professora do CCG

Boa Noite!

Olhando para todos vocês aqui reunidos, sinto a dimensão desse momento tão esperado; a alegria dessa noite nos atravessa como uma luz pulsante que faz nossos corpos vibrarem na mesma sintonia. Sorrisos, abraços, emoções, como num set de filmagem em que o diretor diz: Luz, Câmera, Ação. Vocês são os protagonistas de um filme com final feliz, um final que, na verdade, aponta para novos começos. Os ciclos da vida se fecham e se abrem, como folhas que caem para renascer. Eu imagino a entrada de vocês na universidade, há alguns anos, como a travessia de um portal para o futuro. Os sonhos foram plantados e regados, como uma árvore que começava a florescer para fazer brotarem seus frutos. É chegado o instante da colheita. O futuro chegou!

Estendendo os olhos por esses jardins, tenho a impressão de ver o sorriso aberto do homem que planejou fundar uma universidade nos anos 70 e, depois de muita luta, conseguiu: o Chanceler Edson Queiroz, um visionário que já compreendia a educação não como uma despesa, mas como um investimento. Ele partiu cedo, mas deixou o legado com sua mulher, Dona Yolanda, e seus filhos, que, qual timoneiros, tocaram a embarcação sempre com os melhores tripulantes: presidente e vice-presidente da Fundação, reitor, vice-reitores, diretores, coordenadores, professores e funcionários. É por causa do trabalho de todos eles que estamos, hoje, na melhor Universidade do Norte e Nordeste, com reconhecimento internacional, celebrando a grande conquista de vocês.

Este espaço exuberante do campus é um microcosmo do universo que habitamos, e onde estamos sistemicamente conectados com as várias espécies de vida da fauna e da flora, numa relação simbiótica com a natureza: precisamos dela para sobreviver, e sua riqueza e diversidade dependem da nossa ação. É assim também a vida acadêmica: precisamos uns dos outros para pavimentar os caminhos que precisamos percorrer até chegar aonde almejamos. Nós, os professores desta instituição, entendemos a educação como a maior potência transformadora; sabemos que é ensinando e aprendendo que se devem vivenciar a sala de aula, os estágios, as monitorias, as pesquisas, fazendo acordos didáticos, criando vínculos, desatando nós e criando laços. Como dizia São Francisco de Assis, “Ninguém é suficientemente perfeito, que não possa aprender com o outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo”. Educação é partilha.

Aqui dentro convivemos com autonomia, mas ligados pelos consistentes fios dos saberes e dos afetos. Compartilhamos não apenas a produção do conhecimento, que se dá com excelência nas salas de aula e nos laboratórios, mas também todos os espaços físicos e sociais - como a biblioteca, a videoteca, os jardins, a academia, as quadras, o centro de convivência, o espaço cultural com suas exposições espetaculares, o teatro Celina Queiroz, o acervo de obras raras, o NAMI, o EPJ, o Newslink, o Labomídia, o Ava, o Uniforonline -, enfim, todos os ambientes presenciais e virtuais por onde circulamos.

Na Unifor, vocês não adquiriram apenas conteúdos e postura ética, exercitaram o respeito à diversidade e ao meio ambiente, sobretudo, capacitaram-se a traçar objetivos com vistas ao competitivo mercado de trabalho, para percorrer as trilhas abertas pelas aprendizagens e experiências. Chegou a hora de arregaçar as mangas e ir à luta, sem medo, pois vocês construíram uma base sólida e estão aptos ao enfrentamento dos desafios. E quando quiserem ou precisarem aprimorar os fundamentos aqui recebidos, voltem para cursar uma especialização, um mestrado ou um doutorado, invistam em qualificação. É preciso voar alto, mas, antes, é necessário ter dado consistência às asas e construído um chão onde pousar. As ousadias precisam de responsabilidade.

Nesse contexto de mudanças tão rápidas, é fundamental manter-se atualizado, aproveitar as benesses da tecnologia e da Inteligência Artificial, de tudo o que agregar valor aos seus conhecimentos, mas sem nunca esquecer o que disse Jung: “Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana”. Não prescindam jamais da formação humanística que lhes foi dada aqui. Ela é o pilar de sustentação de todos os profissionais proeminentes.

Nunca se esqueçam daqueles que tiraram as pedras do caminho. Sejam gratos todos os dias a Deus e a eles, especialmente à família, e retribuam as bênçãos, fazendo a diferença na vida das pessoas, lutando por uma sociedade mais justa. Não desaprendam a linguagem com que homens se comunicam. Vivam o momento presente como um presente que se desembrulha aos poucos, guardando as lições deixadas pelas experiências do passado. Acreditem na vida apesar de, acreditem no futuro apesar de. E se, em algum momento, sentirem medo das incertezas do amanhã, lembrem-se: quem tem um PORQUÊ enfrenta qualquer COMO. E, qual Drummond, cheios de esperança, bradem: Ó vida futura! Nós te criaremos!

Sejam e façam as pessoas felizes! Obrigada!

Lenise Queiroz Rocha

Presidente da Fundação Edson Queiroz

Boa noite a todos!

Cumprimento nossos professores, colaboradores, pais, familiares e, de maneira muito especial, os protagonistas desta noite de celebração, que são os nossos formandos.

Este momento que celebramos hoje não é apenas a realização de um ciclo acadêmico. É a concretização de um sonho, que começou lá atrás, nos primeiros anos de escola. Um sonho que foi alimentado com esperança e amor por pais, avós, tios e amigos. Cada sorriso emocionado que acompanhamos nessa plateia, cada lágrima de alegria que vemos aqui, é a soma de um conjunto de esforços. E é a prova de que nas nossas vidas nenhuma vitória se conquista sozinho.

Famílias, esta vitória é também de vocês. O apoio incondicional, cada palavra de incentivo e os inúmeros sacrifícios feitos ao longo dessa jornada foram fundamentais para que esses jovens chegassem até aqui e cumprissem essa missão. A vocês, nosso respeito e reconhecimento. E uma salva de palmas.

Queridos formandos, em cada passo dessa caminhada, a Unifor esteve ao lado de vocês. Antes de tudo, garantindo uma educação de qualidade, oferecendo os melhores e mais preparados professores, mestres e doutores, com uma infraestrutura de elevada qualidade, com laboratórios modernos e tecnologia de ponta, e o apoio contínuo de profissionais qualificados em todos os setores da nossa instituição.

Oferecemos também um ambiente que respira relações humanas, que valoriza as artes e a cultura, que incentiva a inovação.

Neste ano de 2024, a Unifor continuou avançando em seus atributos, com um propósito: oferecer ensino superior de excelência, conectado às necessidades e aos anseios da sociedade.

Essa busca constante por qualidade é reconhecida e celebrada nacionalmente. Permitam-me destacar algumas conquistas de nossa Universidade:

A Unifor é atualmente a 6ª melhor instituição privada do Brasil pelo Ranking Universitário Folha 2024, e, com muita honra, a melhor universidade particular do Norte e Nordeste, um título que sustentamos há dez anos consecutivos.

Esses resultados são frutos do compromisso de nossa instituição com a excelência acadêmica e com a formação de profissionais preparados para o futuro. É isso que oferecemos aos nossos mais de 1.500 formandos deste semestre e a todos os alunos que ainda estão em sua trajetória para chegar aonde vocês estão hoje.

Esta noite é de alegria, porque vocês chegaram ao final de uma jornada louvável, exigente e extremamente importante. Precisamos reconhecer o esforço individual de vocês, as horas de dedicação às aulas, estudos, trabalhos e atividades, mas que, não tenham dúvida, lhes serão de grande valia. Nossos formandos merecem muito as nossas palmas!

No entanto, sabemos que vivemos tempos de transformação acelerada, onde aprender e reaprender passa a ser uma constante.

A graduação é uma grande conquista, daquelas de levar no peito com orgulho pela vida toda, mas ela não é o ponto final. O mundo exige profissionais preparados, atualizados e, sobretudo, em constante evolução.

E seguiremos prontos para recebê-los com a mesma dedicação do período de graduação e oferecermos novos conhecimentos, outras experiências, nas especializações, mestrados e doutorados. Afinal, o conhecimento é a chave que abre portas, em qualquer tempo, em qualquer lugar.

Daqui a pouco, quando os capelos de formatura forem lançados ao alto, vocês entrarão simbolicamente em uma outra fase de suas existências. Desejo que o mundo receba o talento e os sonhos de vocês com os braços abertos. Sigam em frente com coragem, com esperança e com a certeza de que esta noite é apenas o começo de uma grande história.

E levem consigo uma certeza. A Unifor sempre será a casa de vocês. Aqui, vocês construíram sonhos, viveram experiências e criaram laços de amizade que levarão para a vida toda.

Uma vez Unifor, sempre Unifor.

Parabéns, formandos! E muito obrigada