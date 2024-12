Idosas são maioria entre as mulheres que moram sozinhas no Ceará, aponta IBGE

O número de pessoas que moram sozinhas, nos domicílios cearenses, quase dobrou na última década. Mas esse movimento não tem ocorrido de forma homogênea entre homens e mulheres, principalmente em relação ao perfil etário nos dois grupos. Se entre os homens que vivem nesse arranjo é a faixa etária de 30 a 59 anos que predomina, as mulheres de 60 anos ou mais são maioria entre a fatia delas que são as únicas habitantes de suas residências.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2023, divulgados nesta sexta-feira (20), havia 538 mil unidades domésticas unipessoais no ano passado, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) denomina os domicílios com apenas um morador. Dez anos antes, em 2013, eram 279 mil, representando um aumento de 93% ao longo da última década.

Ao investigar o arranjo domiciliar, o IBGE caracteriza as unidades domésticas — conjunto de pessoas que vivem em um domicílio particular — das seguintes formas:

Unipessoal: com apenas um morador

com apenas um morador Nuclear: aqueles em que mora um único núcleo formado pelo casal, com ou sem filhos (inclusive adotivos e de criação) ou enteados. São também nucleares as unidades domésticas compostas por mãe com filhos ou pai com filhos, chamadas monoparentais

aqueles em que mora um único núcleo formado pelo casal, com ou sem filhos (inclusive adotivos e de criação) ou enteados. São também nucleares as unidades domésticas compostas por mãe com filhos ou pai com filhos, chamadas monoparentais Estendida: quando, além da família nuclear, existe a presença de algum outro parente, como neto(a), avô ou avó, genro ou nora

quando, além da família nuclear, existe a presença de algum outro parente, como neto(a), avô ou avó, genro ou nora Composta: quando há a presença de algum não parente, como agregado, convivente ou pensionista

Domicílios unipessoais no Ceará

No Ceará, cerca de 16,4% das unidades domésticas eram unipessoais em 2023 — representando uma em cada seis delas. Essa proporção deixa o Estado na 18ª posição no País. Conforme o IBGE, mais da metade das pessoas que moravam sozinhas, no ano passado, eram homens (57%).

Ao longo da última década houve aumento em ambos os sexos. Na parcela feminina, eram 232 mil mulheres vivendo nesses domicílios em 2023, frente a 127 mil em 2013 — uma variação positiva de 83%. Entre elas, a maior mudança ocorrida nesse período foi na faixa etária de 30 a 59 anos, em que a quantidade mais do que dobrou.

Ainda assim, as idosas seguem representando a faixa etária predominante: a metade das mulheres que declararam morar sozinhas, no Ceará, tem 60 anos ou mais.

A população masculina dobrou, em relação a 2013, passando de 153 mil pessoas para 306 mil. O avanço mais expressivo ocorreu entre aqueles de 30 a 59 anos, seguido pelos idosos, com 60 anos ou mais.

O cenário nacional

Segundo os dados da PNAD Contínua 2023, o arranjo domiciliar mais frequente no Brasil era o nuclear — que consiste em um único núcleo formado pelo casal, com ou sem filhos ou enteados, ou ainda as famílias monoparentais. No ano passado, esse tipo de unidade doméstica correspondeu a 65,9% do total, percentual menor do que o verificado em 2012 (68,3%).

Já as unidades domésticas unipessoais, com apenas um morador, representaram 18% do total no País, um aumento de 5,8 pontos percentuais (p.p.) em relação ao dado mais antigo, de 2012 (12,2%).

Os demais tipos de arranjo domiciliar também tiveram redução no âmbito nacional. As unidades domésticas estendidas representavam 14,8% do total em 2023 — percentual que era de 17,9% em 2012. As compostas, por sua vez, representavam 1,3% do total de domicílios ocupados no ano passado — frente a 1,6% em 2012.

As diferenças observadas no perfil etário entre homens e mulheres que moravam sozinhos, no Ceará, também se reflete no País. "Há marcantes diferenças entre homens e mulheres que moravam sozinhos quanto ao perfil etário: 56,4% dos homens em arranjos unipessoais tinham 30 a 59 anos, seguidos por aqueles de 60 anos ou mais (29,4%); e, entre as mulheres, a maioria situava-se na faixa de 60 anos ou mais de idade (55,0%)", aponta o IBGE.

PNAD Contínua

Os dados divulgados pelo Instituto nesta sexta-feira (20) dizem representam a consolidação de dados de aproximadamente 168 mil domicílios que participaram da amostra da pesquisa ao longo dos quatro trimestres de 2023.

A PNAD Contínua visita os domicílios selecionados por cinco trimestres consecutivos, uma vez a cada trimestre, e as características gerais dos domicílios são investigadas somente na primeira delas.

A pesquisa também reúne informações sobre tipo e condição de ocupação, material predominantes das paredes, piso e telhado, serviços de saneamento básico e energia elétrica e posse de bens, dados referentes à caracterização dos domicílios. Quanto à caracterização dos moradores, a publicação apresenta informações sobre distribuição da população, sexo e grupos de idade e cor ou raça.

