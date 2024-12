Quatro cidades do Ceará mudaram de tamanho, segundo o IBGE; veja os novos mapas

Quatro cidades cearenses tiveram seus limites modificados entre 2022 e 2023, segundo uma nova edição de estudos territoriais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na última terça-feira (17).

A Malha Municipal Digital 2023 representa a visão mais atualizada do IBGE no que se refere à abrangência espacial de cada um dos municípios brasileiros. O órgão explica haver um esforço, em conjunto com os governos estaduais, na consolidação da divisão político-administrativa de Estados e Municípios do Brasil.

“Essa busca envolve o desenvolvimento de novas metodologias que utilizam tanto dos avanços tecnológicos, no que se refere ao mapeamento, quanto do melhor entendimento e representação da realidade social e político-administrativa brasileira”, garante.

No último ano, foram atualizados os limites em municípios em 11 Estados: Rondônia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, “a partir da publicação de nova legislação, decisão judicial e/ou relatórios/pareceres técnicos confeccionados pelos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa”.

Legenda: Ereré “perdeu” 13,873 km² para o município de Pereiro Foto: Arquivo Pessoal

Veja também PontoPoder Cidade cearense pode perder mais de 80% do território no litígio entre Ceará e Piauí Ceará O que é Tracoma, conjuntivite que afeta crianças, pode causar cegueira e tem média de 1.200 casos por ano no CE

No Ceará, foram impactados os municípios vizinhos de:

Madalena e Itatira, no Sertão de Canindé

Ereré e Pereiro, no Vale do Jaguaribe

Conforme as estatísticas históricas das Áreas Territoriais, Ereré “perdeu” 13,873 km². A área foi incorporada ao município de Pereiro.

Questionado pela reportagem sobre as demais alterações, o IBGE relatou que a divisão territorial se trata de um assunto de competência do Estado, por meio de alterações de limites efetuadas pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Nos casos de Madalena e Itatira, as duas cidades são mencionadas na lei estadual Nº 18.559/2023, que alterou outra norma de 2019 e definiu uma nova redação, mais detalhada, sobre o limite entre elas.

O Instituto ressalta que se baseia em dados fornecidos por outros órgãos e que os mapas foram desenvolvidos para uso exclusivo “em atividades de coleta e tabulação estatísticas do IBGE, não devendo ser utilizado para outras finalidades”.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Por que cidades mudam de tamanho?

Segundo o IBGE , os limites de um ente federativo ou a área correspondente podem ser afetados pelos seguintes fatores:

Natureza legal ou judicial: modificações de algumas localidades por decisões judiciais (Liminares e Mandados) ou por parecer normativo da Procuradoria Federal no IBGE; ou publicação de nova legislação pelo Governo Estadual, descrevendo os limites municipais. Atualizações de limites territoriais: são comunicadas oficialmente ao IBGE pelos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa e/ou Assembleias Legislativas no âmbito dos Acordos de Cooperação Técnica – ACT, existentes ou via fornecimento de insumos cartográficos, Relatório Técnico e Parecer Técnico ao IBGE. Ajustes cartográficos: atualização das linhas de contornos dos polígonos de referência a partir de melhores técnicas com a evolução das geotecnologias.

O órgão reforça que os os Mapas Municipais do IBGE “não devem ser considerados como sendo demarcações ou caracterizações oficiais”. Assim, não devem ser utilizados como instrumento legal para:

definição, localização, demarcação ou registro público de imóveis

definir a posição de quaisquer tipos de equipamentos urbanos

definir o parcelamento do solo municipal que impliquem na administração de impostos como IPTU, TSU, ITBI, ISSQN ou qualquer outro instrumento de planejamento territorial ou fiscal

definição, controle ou posse de patrimônio territorial ou da subordinação de imóveis urbanos ou rurais

planos diretores

processos de aprovação ou vinculação de loteamentos

processos de administração cadastral, fiscal ou socioeconômica

linhas de dutos, usinas, aeroportos, antenas, poços de petróleo/gás, áreas de mineração, torres de parques eólicos, praças de pedágio, posto fiscal e quaisquer outras edificações ou instalações de ordem comercial ou industrial.

Mudanças pelo Brasil

Em todo o país, 199 municípios tiveram atualizações de seus limites, de acordo com a seguinte divisão por Estado:

PE - 61

RS - 49

AL - 29

MT - 13

RN - 13

BA - 10

PR - 7

SE - 7

CE - 4

MG - 4

RO - 2

A atualização no cálculo da Área Territorial para 2023 resultou no valor total da extensão territorial do Brasil de 8.510.417,822 km², indicando um acréscimo de 0,051 km² na comparação com o valor publicado em 2022 (8.510.417,771 km²).

Os mapas completos podem ser acessados neste link.