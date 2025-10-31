Diário do Nordeste
Imagem de paciente que se casa com cuidadora durante internação em unidade de saúde no Ceará

Ceará

Paciente se casa com cuidadora durante internação após revelar sonho para assistente social

Lourival da Silva conheceu Rozelani Pereira durante a adolescência; Cerimônia foi realizada com presença de uma juíza

Redação 18 de Agosto de 2025
Vice-Governadora do Ceará, Jade Romero

Ceará

‘Precisa ter proposta ambiental e licença social’, diz Jade Romero sobre mina de urânio em Santa Quitéria

Vice-governadora do Ceará afirmou que avanços só devem ocorrer se houver prova científica de que não há nenhum dano à saúde da população

Nicolas Paulino 14 de Março de 2025
Mapas atualizados de quatro cidades do Ceará

Ceará

Quatro cidades do Ceará mudaram de tamanho, segundo o IBGE; veja os novos mapas

Municípios fazem parte dos 199 territórios que tiveram seus limites alterados

Nicolas Paulino 18 de Dezembro de 2024
Cirilo Pimenta (PSB), Nezinho Farias (PSB), Patrícia Aguiar (PSD), eleições, Ceará

PontoPoder

Três prefeitos no Ceará vão assumir 5º mandato; outros cinco vão chegar ao 4º em 2025

Em alguns casos, os antepassados de prefeitos e prefeitas eleitos em 6 de outubro iniciaram seus ciclos políticos ainda no século XIX

Ingrid Campos 02 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Itatira?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Itatira?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Região de Itatira vista de longe

Ceará

Tremor de terra é registrado em Itatira, no interior do Ceará

A atividade sísmica foi observada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Redação 30 de Julho de 2024

PontoPoder

TCE identifica irregularidades em contratos de R$ 83 milhões em prefeituras do Ceará; veja lista

Mais de R$ 600 mil foram devolvidos por empresas contratadas com indícios de superfaturamento

Alessandra Castro 27 de Abril de 2023
Polícia Civil, Polícia

PontoPoder

Ceará tem pelo menos seis prefeitos alvos de investigação em menos de dois anos de gestão

As suspeitas envolvem corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitação

Alessandra Castro 22 de Outubro de 2022
Os trabalhos da Polícia Civil, nesta segunda (8), contaram com o efetivo de 20 policiais civis

Segurança

Prefeito de Itatira é afastado em operação da Polícia Civil contra fraudes a licitações

Três filhos de 'Zé Dival' também são investigados por suspeita de participarem do esquema criminoso

Redação 08 de Agosto de 2022
