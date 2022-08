Prefeito de Itatira é afastado em operação da Polícia Civil contra fraudes a licitações

O prefeito de Itatira, José Ferreira Mateus, conhecido como 'Zé Dival', foi afastado da função, em uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), deflagrada nesta segunda-feira (8), contra fraudes a licitações e lavagem de dinheiro.

A PC-CE informou que a terceira fase da Operação Hasta tinha o objetivo de cumprir mandados expedidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) contra um suposto esquema existente na Prefeitura Municipal de Itatira, mas não divulgou que ordens judiciais foram emitidas e cumpridas.

A reportagem apurou, com uma fonte ligada à investigação, que entre os mandados estava o afastamento de 'Zé Dival' do comando da Prefeitura. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, pelos policiais civis. Um dos alvos foi a residência do prefeito.

Três filhos de 'Zé Dival' também são investigados pela Polícia Civil por suspeita de participarem do esquema criminoso de desvio do dinheiro público e fraude a licitações municipais.

Os trabalhos da Polícia Civil, nesta segunda (8), contaram com "o efetivo de 20 policiais civis da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro DCLD e do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA)", de acordo com nota da Instituição.

A Prefeitura de Itatira não foi localizada para comentar a operação policial e o afastamento do prefeito.

