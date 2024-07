Tremor de terra é registrado em Itatira, no interior do Ceará

O Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) registrou um tremor de terra em Itatira, no Sertão de Canindé, no interior do Ceará, na tarde dessa segunda-feira (29). A atividade sísmica teve magnitude preliminar calculada de 2.6 mR na escala Richter.

O órgão indicou ainda que moradores da região relataram que chegaram a sentir o tremor. O epicentro foi notado a cerca de quatro quilômetros de distância da cidade.

O último tremor de terra registrado pelo LabSis no Ceará foi em Meruoca, no sábado (27), quando um sismo de magnitude 1.7 mR atingiu a região por volta de 15h24min.