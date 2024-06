Ceará é 2º estado do Nordeste com mais ocorrências de terremotos em 2024; veja cidades afetadas

Entre os meses de janeiro e maio de 2024, ocorreram 21 tremores de terra em municípios do Ceará, com magnitudes calculadas entre 1.5 mR e 2.4 mR na escala Richter, consideradas baixas. Isso representa 17% dos 122 episódios registrados no Nordeste: a cada seis terremotos que ocorreram neste ano, um foi em território cearense.

Com isso, o Estado foi o segundo da região com mais ocorrências. O Ceará ficou atrás apenas da Bahia, que concentrou mais da metade de todos eles, e à frente de Alagoas, em terceiro lugar. O Maranhão foi o único estado nordestino que ainda não registrou tremores de terra neste ano.

Veja cidades e regiões do Ceará afetadas por terremotos:

Os dados foram coletados e analisados pelo Diário do Nordeste a partir dos boletins mensais do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que reúnem informações sobre os eventos sísmicos no Nordeste de maio de 2020 a maio de 2024.

Por que ocorrem terremotos no Ceará?

Ao contrário da crença comum de que não ocorrem terremotos no Brasil, centenas de pequenos tremores de terra são registrados todos os anos, em maior ou menor intensidade. Como o País está localizado no centro da placa tectônica, em uma região considerada “tectonicamente estável”, isso indica a presença de falhas geológicas no território nacional, com destaque para o Nordeste.

“Mesmo sendo relativamente menores em termos de quantidade e magnitude na escala Richter, quando comparados aos terremotos em regiões de limites de placa, a ocorrência e a distribuição espacial desses abalos sísmicos em território brasileiro são bastante relevantes e dizem muito sobre a geologia da porção brasileira da placa tectônica Sul-Americana”, explica um informe de 2023 da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.

O professor Aderson Nascimento, coordenador do LabSis, revela que diversas falhas sismogênicas — que proporcionam eventos sísmicos — já foram mapeadas no Ceará, assim como em outros estados do Nordeste e do Brasil. Ele relata que o evento sísmico é uma forma de a Terra responder a um acúmulo de energia.

“Quando você pressiona a Terra através dos esforços tectônicos, se tiver uma falha geológica ou uma região mais frágil, ela sempre parte nesse local, ocorre uma ruptura. Parte da energia acumulada ao longo dos anos é liberada na forma de vibração, que chega até o solo. Então, uma falha geológica pode ser reativada se a orientação das forças que estão aplicando sobre ela favorecerem ela a se mexer”, explica.

No Ceará há cinco falhas sísmicas que passam por 42 cidades:

Lineamento Sobral-Pedro II: Paracuru, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Pentecoste, Apuiarés, General Sampaio, Tejuçuoca, Canindé, Santa Quitéria e Catunda.

Paracuru, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Pentecoste, Apuiarés, General Sampaio, Tejuçuoca, Canindé, Santa Quitéria e Catunda. Lineamento Jaguaribe: Icapuí, Aracati, Jaguaruana, Quixeré, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Alto Santo, Potiretama, Iracema, Pereiro e Jaguaribe.

Icapuí, Aracati, Jaguaruana, Quixeré, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, Alto Santo, Potiretama, Iracema, Pereiro e Jaguaribe. Falha Farias Brito: Icó, Orós, Iguatu, Jucás, Saboeiro e Aiuaba.

Icó, Orós, Iguatu, Jucás, Saboeiro e Aiuaba. Falha Arneiroz-Senador Pompeu: Beberibe, Morada Nova, Ibaretama, Quixadá, Banabuiú, Quixeramobim, Senador Pompeu, Mombaça, Tauá, Arneiroz e Parambu.

Beberibe, Morada Nova, Ibaretama, Quixadá, Banabuiú, Quixeramobim, Senador Pompeu, Mombaça, Tauá, Arneiroz e Parambu. Lineamento Patos: Cedro, Lavras da Mangabeira, Baixio e Umari.

Tremores de terra registrados nas cidades cearenses

Segundo os boletins do LabSIS, os municípios do Ceará que tiveram o maior número de terremotos no período analisado foram Sobral (25), na Região Norte, e Quixeramobim (24), no Sertão Central.

Ao longo desses quatro anos, o evento de maior magnitude foi registrado no dia 24 de outubro de 2022, em Jaguaretama, no Litoral Leste. Às 12h48 daquele dia, a cidade foi impactada por um abalo sísmico de 2.8 mR na escala Richter que foi sentido por moradores de cidades próximas, como Jaguaribe e Solonópole.

Já o mais recente foi catalogado pela UFRN no último 29 de maio, em Irauçuba, na região Norte do Ceará. Até a publicação do boletim pelo Laboratório, não havia relatos de que moradores da região tenham sentido ou escutado o sismo, que teve magnitude de 2.1 mR.

Questionado sobre as classificações dos eventos e os impactos para quem vive nas áreas atingidas, Nascimento pondera que alguns fatores podem influenciar as consequências do tremor de terra. São eles: a distância que a pessoa está do epicentro e do tipo de estrutura que está recebendo a vibração.

A partir de 3 mR, por exemplo, vibrações mais fortes podem começar a ser sentidas nas casas e pode haver queda de objetos. A partir de 3.5 mR, locais próximos ao evento podem ter até alguma espécie de dano estrutural.

(Com) 5 mR, você pode ter dano estrutural mais severo e a partir disso você pode ter situações mais catastróficas. Tudo isso vai depender de como o seu local está preparado para receber eventos físicos. Aderson Nascimento Coordenador do LabSis

O maior abalo sísmico já registrado no Ceará ocorreu em 20 de novembro de 1980 e é conhecido como “o terremoto de Pacajus”. O epicentro foi na localidade de Brito, no município de Cascavel, fronteira com Chorozinho. Com magnitude 5.2 mR, o tremor de terra daquele dia foi sentido em cidades a até 600 km do município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza e casas ficaram danificadas.

Como se proteger de terremotos

A cartilha “Tremor de terra — saiba como agir”, desenvolvida pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará, traz informações sobre o que fazer antes e durante eventos sísmicos.

ANTES

Não se podem evitar os terremotos, mas como medida de segurança a fim de evitar danos humanos e materiais, podem-se implementar algumas ações no âmbito da prevenção, tais como:

Para evitar deslizamento de telhas, basta acrescentar uma ripa extra entre as já existentes.

Estude, com sua família, quais os locais de maior segurança dentro de casa.

Não espalhe boatos de qualquer espécie, eles geralmente propagam-se rapidamente após os desastres e podem causar transtornos.

Quando for construir, contrate sempre um profissional de engenharia e exija dele o cuidado necessário na segurança de seu imóvel a fim de suportar tremores de terra.

DURANTE

Durante um terremoto é preciso observar alguns procedimentos voltados à própria segurança e das pessoas próximas, tais como: