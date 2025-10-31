Sismóloga comenta sobre a ocorrência desse fenômeno no País
Abalos quase atingiram magnitude 3 na Escala Richter — que segue até 9
Autoridades chilenas evacuaram a costa da região afetada; não há previsão de quando o alerta de tsunami será suspenso
O primeiro tremor foi registrado nessa terça-feira (1º) e o segundo na madrugada desta quarta
As informações são do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte LabSis
No estado há cinco falhas sísmicas que passam por 42 municípios
Moradores também relataram ter ouvido barulho alto durante o tremor
Não foi emitido alerta de tsunami com o novo tremor