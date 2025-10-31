Diário do Nordeste
Imagem aérea da da cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.

País

Tremor de terra surpreende moradores de Luís Eduardo Magalhães, na BA

Sismóloga comenta sobre a ocorrência desse fenômeno no País

Nathália Paula Braga* 14 de Outubro de 2025
Vista panorâmica da cidade brasileira de Contagem ao entardecer, com prédios variados e céu com nuvens e tonalidades quentes do pôr do sol.

País

Tremores de terra são registrados na região metropolitana de Belo Horizonte

Abalos quase atingiram magnitude 3 na Escala Richter — que segue até 9

Carol Melo 17 de Setembro de 2025
Vista da cidade chilena de Puerto Williams, cercada por montanhas e vegetação, com barcos atracados no porto e nuvens cobrindo parcialmente os picos ao fundo.

Mundo

Terremoto atinge regiões do Chile e da Argentina e gera alerta de tsunami

Autoridades chilenas evacuaram a costa da região afetada; não há previsão de quando o alerta de tsunami será suspenso

Redação e AFP 02 de Maio de 2025
Rua da cidade Tarauacá, no interior do Acre

País

Tarauacá, no Interior do Acre, registra tremor de terra pelo 2º dia consecutivo

O primeiro tremor foi registrado nessa terça-feira (1º) e o segundo na madrugada desta quarta

Redação 02 de Outubro de 2024
Monumento do arco em Sobral

Ceará

Dois tremores de terra são registrados em Sobral no sábado, 31

As informações são do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte LabSis

Gabriela Custódio 01 de Setembro de 2024
Região de Itatira vista de longe

Ceará

Tremor de terra é registrado em Itatira, no interior do Ceará

A atividade sísmica foi observada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Redação 30 de Julho de 2024
Vista aérea de Sobral, Ceará

Ceará

Ceará é 2º estado do Nordeste com mais ocorrências de terremotos em 2024; veja cidades afetadas

No estado há cinco falhas sísmicas que passam por 42 municípios

Gabriela Custódio 16 de Junho de 2024
Jaguarari

Bahia

Cidade na Bahia registra 88 tremores de terra em um dia

Informações foram dadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis - UFRN)

Redação 24 de Maio de 2024
Tremor de terra em Caxias do Sul

País

Tremor de terra é sentido em Caxias do Sul, no RS; veja vídeo

Moradores também relataram ter ouvido barulho alto durante o tremor

Redação 13 de Maio de 2024
Cidade de Suzu, província de Ishikawa

Mundo

Novo terremoto de magnitude 6 atinge Japão após tragédia que vitimou mais de 200 pessoas

Não foi emitido alerta de tsunami com o novo tremor

Diário do Nordeste/AFP 09 de Janeiro de 2024
