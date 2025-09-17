Diário do Nordeste
Tremores de terra são registrados na região metropolitana de Belo Horizonte

Abalos quase atingiram magnitude 3 na Escala Richter — que segue até 9

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
País
Vista panorâmica da cidade brasileira de Contagem ao entardecer, com prédios variados e céu com nuvens e tonalidades quentes do pôr do sol.
Legenda: Os abalos estiveram perto da magnitude 3 na Escala Richter
Foto: ADVTP/Shutterstock

Dois tremores de terra foram registrados na madrugada desta quarta-feira (17) em Contagem, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os abalos quase atingiram magnitude 3 na Escala Richter — que vai até 9. 

Os fenômenos foram identificados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisados pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). 

Segundo os dados das instituições, o primeiro tremor foi o mais intenso e aconteceu por volta de 1h12, atingindo magnitude 2.9

O outro foi um pouco menor, com magnitude 2.5, e aconteceu cerca de 4 horas depois, por volta das 5h25.

Fenômeno não é incomum, diz especialista

O sismólogo Bruno Collaço, ligado à RSBR e ao Centro instituições, explicou que esse tipo de abalo é comum em Minas Gerais. 

"Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre."

