PF prende diretor da Agência Nacional de Mineração em operação contra esquema bilionário

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (17), o diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mário Trivellato Seabra Filho, durante uma operação em Belo Horizonte. A investigação apura um suposto esquema de exploração ilegal de minério de ferro.

Em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) e o apoio do Ministério Público Federal e da Receita Federal, a ação "Operação Rejeito" foi deflagrada para desarticular uma organização criminosa responsável por crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro.

Advogado de formação, Caio Mário ocupa um dos cargos de direção da cúpula da ANM. Ele é apontado como peça-chave em um sistema que teria garantido autorizações e licenças fraudulentas para beneficiar empresas ligadas ao esquema.

Afastamento de servidores públicos

No total, a Justiça autorizou o cumprimento de 79 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão preventiva.

Também foram determinados o afastamento de servidores públicos e o bloqueio e sequestro de ativos no valor de R$ 1,5 bilhão. As atividades das empresas envolvidas foram suspensas por ordem judicial.

Segundo a PF, o grupo corrompia servidores de diferentes órgãos estaduais e federais de fiscalização ambiental para obter documentos falsos. Com essas licenças, era possível explorar minério em larga escala, inclusive em áreas tombadas e próximas a unidades de preservação ambiental, o que gerava graves danos ambientais e colocava comunidades em risco de desastres socioambientais.