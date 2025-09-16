Diário do Nordeste
Psicólogo acusado de adotar e matar gatos no DF vai a julgamento

Pablo Stuart Fernandes Carvalho foi indiciado 16 vezes pelo crime de maus-tratos a animais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Gato resgatado de maus-tratos
Legenda: Um dos gatos do acusado foi encontrado com fratura em uma das patas
Foto: Divulgação PCDF

Foi marcado para a próxima quinta-feira (18) o julgamento do psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, de 30 anos, acusado de torturar e matar gatos adotados por ele na cidade do Gama, no Distrito Federal. Segundo o Correio Braziliense, a audiência está marcada para as 14h e acontecerá de forma virtual. 

O psicólogo está preso preventivamente desde março deste ano, após a Justiça acatar pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (Depema) apontam que o psicólogo adotava os gatos com protetores de animais, depois dizia que os bichos haviam desaparecido e, em seguida, pedia outro animal. 

Gatos tigrados

Conforme o inquérito, Pablo adotou pelo menos 14 gatos de pelagem tigrada em um intervalo de seis meses, sendo que 13 desapareceram sem justificativa e um foi encontrado com ferimentos graves.

Áudios gravados por vizinhos e anexados ao processo revelaram os casos de maus-tratos aos animais. Além das agressões físicas, testemunhas relataram um forte odor de urina e decomposição na casa do psicólogo.

A investigação policial concluiu que Pablo matou quase todos os animais adotados e pediu por sua prisão preventiva, com parecer favorável do MPDFT. Ele foi detido em 25 de março deste ano na casa da mãe, na cidade de Ceilândia.  

O psicólogo foi indiciado 16 vezes pelo crime de maus-tratos a animais, prática que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos por cada delito, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). 

 

