Carro usado por executores de ex-delegado-geral em SP é encontrado incendiado

Ruy Ferraz Fontes foi executado a tiros, na noite desta segunda-feira (15), em Praia Grande

País
Ruy Ferraz Fontes
Legenda: Ainda não há informações oficiais sobre a motivação do assassinato
Foto: Divulgação / Prefeitura de Praia Grande

O carro utilizado pelos criminosos na execução do delegado Ruy Ferraz Fontes foi encontrado incendiado a cerca de dois quilômetros do local do crime, na noite desta segunda-feira (15), conforme noticiado pelo g1. O assassinato aconteceu horas antes, em Praia Grande, cidade do litoral paulista. 

Segundo o delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, outro automóvel também foi localizado com carregadores de fuzil e munições. O automóvel passou por perícia. 

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) divulgou nota lamentando, com profundo pesar, a morte de Ruy Ferraz Fontes. 

"O delegado Ruy dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil de São Paulo. Estava atualmente aposentado da instituição, exercendo a função de secretário de Administração em Praia Grande. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de destaque, como Delegado Geral de Polícia, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, além de ter atuado em unidades como o Deic, Denarc e DHPP", diz o comunicado. 

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Praia Grande também lamentou a morte do ex-delegado, que atuava como secretário de Administração da Cidade.

"Um ser humano que se dedicou a lutar pelo bem da população, profissional competente e comprometido que construiu uma sólida e invejável carreira nos órgãos de segurança do Estado, doutor Ruy assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande em janeiro de 2023, permanecendo na gestão que se iniciou em 2025", destacou. 

O que se sabe sobre a execução de ex-delegado-geral de SP

O ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo foi morto por volta das 18h dessa segunda-feira, em uma avenida do bairro Vila Mirim, que fica próximo da Prefeitura de Praia Grande e do fórum do município. 

Câmeras de segurança registraram quando o carro da vítima foi perseguido por um grupo de criminosos, acabou batendo em dois ônibus e capotando. Os homens, então, desceram do veículo e atiraram em Ruy Ferraz Fontes.

Mais de 20 disparos foram efetuados durante a ação. Os criminosos fugiram e, até a publicação deste texto, ninguém havia sido preso pelo crime. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), determinou mobilização da Polícia e a criação de uma força-tarefa para identificar e prender os criminosos.

Ainda não há informações oficiais sobre a motivação do assassinato

Feridos

A Prefeitura de Praia Grande informou que dois homens ficaram feridos na ocorrência. Eles foram atendidos por equipes do Samu e encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ainda na noite de segunda-feira, os dois foram transferidos para um hospital, mas não corriam risco de morte. 

Em nota, o Ministério Público confirmou que atuará na investigação do caso. "O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, em conversa com o secretário de Estado da Segurança, Guilherme Derrite, informou que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) vai apoiar a investigação da Polícia Civil no caso da execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, que ocorreu nesta segunda-feira, na Praia Grande", afirmou o órgão.

