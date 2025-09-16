Um hacker de 26 anos foi preso nesta terça-feira (16), em Pernambuco, suspeito de obter e revender dados de sistemas governamentais e de segurança. As informações roubadas pelo criminoso foram utilizadas para viabilizar diversas fraudes e crimes, incluindo as ameaças contra o youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, segundo a CNN Brasil.

A prisão do jovem acontece no âmbito da terceira fase da Operação Medici Umbra, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio das corporações de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e de São Paulo.

Chamado de "Fonte" pelas autoridades, o hacker é apontado como o pilar técnico de um grupo criminoso, com atuação nacional, especializado em ataques cibernéticos, estelionato de dados digitais e falsificação de documento.

Em conversas obtidas pelas investigações, o hacker teria revelado que teve acesso a 239 milhões de chaves Pix, a sistemas de trânsito de diversos estados e a dados sensíveis relacionados à segurança pública e inteligência.

Suspeito alimentava banco de dados para criminosos

Em posse das informações roubadas, a "Fonte" vendia o acesso delas para outros criminosos, que as usavam para alimentar sistemas ilícitos de consultas de dados sigilosos. Um desses intermediários, outro jovem de 26 anos, também foi preso nesta terça-feira, no Rio Grande do Norte.

Segundo a Polícia Civil, ele teria usados os dados fornecidos pelo suspeito preso em Pernambuco para criar uma plataforma de "puxadas" (outro nome para as consultas ilegais de dados) em grupos de aplicativos de conversas, atrair outros criminosos e vender acesso a informações sensíveis.

Outra pessoa que também teria comprado dados do criminoso, conforme a CNN, seria o hacker Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, preso no mês passado, também em Pernambuco, suspeito de ameaçar de morte o youtuber Felca, além de forjar um mandado de prisão contra ele.

Esquema de fraude contra médicos

Um terceiro suspeito, também de 26 anos, foi preso no estado de São Paulo nesta terça-feira. Conforme as autoridades, ele atuava como membro central da célula de execução de fraude contra médicos gaúchos — esquema alvo de fases anteriores da operação.

Ao todo, 50 policiais civis do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo atuaram na ação. Além das três prisões, os agentes cumpriram ordens de busca, visando apreender mais dispositivos eletrônicos e outros elementos de prova para a total desarticulação da organização criminosa.