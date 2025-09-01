Suspeito de ameaçar Felca é acusado de praticar 'estupro virtual' e chantagear menores de idade
Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, está preso há uma semana em Olinda (PE)
Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, foi acusado de novos crimes após ser preso na última semana por ameaçar de morte o youtuber Felca. Conforme revelado pelo programa "Fantástico", da TV Globo, nesse domingo (31), a Polícia Civil de São Paulo investiga o jovem por acusações de comandar um esquema de extorsão virtual.
Segundo os investigadores, Cayo era monitorado desde o fim do ano passado. Ele foi identificado como líder de um grupo que vendia dados sigilosos da Polícia em troca de favores e vantagens. Funcionava assim:
- Ele acessava os servidores da Secretaria de Segurança com o login de um Policial Militar de Pernambuco;
- Após conseguir acesso, baixava dados do governo e os compartilhava de maneira ilícita;
- Com essas informações, praticava chantagem com meninas menores de idade, algumas entre sete e oito anos;
- Também ameaçava pessoas que denunciavam abusos online.
Sobre as chantagens feitas com crianças e adolescentes, a Polícia classifica essas ações como "estupro virtual". As investigações apontam que Cayo obrigava as vítimas a se humilharem para ele, com relatos de automutilações e reprodução de atos obscenos. Estima-se que ele conseguia lucrar até R$ 30 mil por semana com a atividade.
Polícia encontrou Cayo junto de comparsa
As investigações da Polícia Civil de São Paulo levaram a dois endereços, localizados na cidade de Olinda, em Pernambuco. Em um deles, Cayo foi encontrado junto de Paulo Vinicios Oliveira Barbosa, apontado como cúmplice dos crimes.
Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que apreendeu o computador utilizado pelo suspeito para produzir e divulgar o material ilícito. "As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis", disse a Pasta.
Cayo Lucas foi levado à delegacia, onde os procedimentos legais foram oficializados. Paulo Vinicios Oliveira Barbosa também foi preso em flagrante sob a suspeita de "envolvimento no crime de invasão de dispositivo informático", previsto no artigo 154-A do Código Penal.
Suspeito teve sigilo virtual quebrado pela Justiça
A prisão de Cayo Lucas decorre de uma medida judicial expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no último dia 17, após pedidos da defesa de Felca. No documento, é demandada a quebra de sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google, o Gmail.
As ameaças foram enviadas por e-mail no dia anterior, motivadas pelo vídeo de denúncia feito por Felca citando o influenciador Hytalo Santos. O youtuber produziu conteúdo acusando o paraibano de exploração de menores de idade nas redes sociais.
Em um dos e-mails, divulgado pelo portal g1, as ameaças citam que Felca deve se preparar "para morrer". "Você tá enganado, você vai ferrar muito sua vida", cita uma parte do texto ao questionar sobre a denúncia direcionada a Hytalo Santos.
Segundo João de Senzi, advogado de Felca, devido à repercussão da denúncia e a ameaças, o influenciador tem utilizado carro blindado e andado com seguranças.
Denúncia de Felca
Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, mais conhecido como Felca, virou um dos maiores assuntos da internet após publicar um vídeo em que denuncia a ‘adultização’ de crianças e adolescentes que seriam vítimas de abusos por parte de influenciadores que se utilizavam indevidamente do direito de imagem delas dentre outros pontos.
O material rapidamente viralizou nas redes e acumulou mais de 9,7 milhões de views. No Youtube, Felca soma pouco mais de 4,3 milhões de fãs. No Instagram são mais de 6,5 milhões de seguidores.