Suspeito de ameaçar Felca é acusado de praticar 'estupro virtual' e chantagear menores de idade

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, foi acusado de novos crimes após ser preso na última semana por ameaçar de morte o youtuber Felca. Conforme revelado pelo programa "Fantástico", da TV Globo, nesse domingo (31), a Polícia Civil de São Paulo investiga o jovem por acusações de comandar um esquema de extorsão virtual.

Segundo os investigadores, Cayo era monitorado desde o fim do ano passado. Ele foi identificado como líder de um grupo que vendia dados sigilosos da Polícia em troca de favores e vantagens. Funcionava assim:

Ele acessava os servidores da Secretaria de Segurança com o login de um Policial Militar de Pernambuco;

Após conseguir acesso, baixava dados do governo e os compartilhava de maneira ilícita;

Com essas informações, praticava chantagem com meninas menores de idade, algumas entre sete e oito anos;

Também ameaçava pessoas que denunciavam abusos online.

Sobre as chantagens feitas com crianças e adolescentes, a Polícia classifica essas ações como "estupro virtual". As investigações apontam que Cayo obrigava as vítimas a se humilharem para ele, com relatos de automutilações e reprodução de atos obscenos. Estima-se que ele conseguia lucrar até R$ 30 mil por semana com a atividade.

Veja também País Policial penal preso por atirar em entregador diz que disparo foi acidental País Promotor é investigado por dizer que réu negro não cometeria crime se tivesse recebido “chibatadas”

Polícia encontrou Cayo junto de comparsa

As investigações da Polícia Civil de São Paulo levaram a dois endereços, localizados na cidade de Olinda, em Pernambuco. Em um deles, Cayo foi encontrado junto de Paulo Vinicios Oliveira Barbosa, apontado como cúmplice dos crimes.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que apreendeu o computador utilizado pelo suspeito para produzir e divulgar o material ilícito. "As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis", disse a Pasta.

Cayo Lucas foi levado à delegacia, onde os procedimentos legais foram oficializados. Paulo Vinicios Oliveira Barbosa também foi preso em flagrante sob a suspeita de "envolvimento no crime de invasão de dispositivo informático", previsto no artigo 154-A do Código Penal.

Suspeito teve sigilo virtual quebrado pela Justiça