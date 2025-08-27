Suspeito de ameaçar Felca é investigado por forjar mandado de prisão contra youtuber
Cayo Lucas, de 21 anos, tentou inserir o arquivo falsificado em um banco de dados da Polícia
Além de estar preso por ameaçar de morte o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, Cayo Lucas, de 21 anos, também é investigado por forjar um mandado de prisão contra o criador de conteúdo. A informação foi divulgada pelo Metrópoles.
Um levantamento realizado pelo Núcleo de Observação de Análise Digital (Noad), que atua para identificar outros crimes do suspeito, encontrou uma solicitação para inserir o mandado de prisão falso no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), sob a justificativa de "garantir a ordem pública, a instrução criminal e a segurança das vítimas".
O documento pedia que a Polícia Civil de São Paulo prendesse Felca "imediatamente", devido a supostos crimes "contra a dignidade sexual de menores". Essa mesma infração foi uma das denunciadas pelo youtuber em um vídeo sobre a "adultização" de crianças e adolescentes na internet.
Apesar da descoberta do Noad, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afirmou, em nota ao Metrópoles, que não houve, por parte de Caylo Lucas, "invasão tampouco qualquer inserção de documentos no sistema" do BNMP.
Veja também
Mais acusações
No dia em que Caylo Lucas foi preso, o secretário de segurança pública de São Paulo, Gabriel Derrite, utilizou as redes sociais para afirmar que, além de produzir ameaças, o suspeito lucrava com a venda de conteúdos sexuais envolvendo menores de idade na Internet. "Um belo trabalho de investigação que levou até esse criminoso", escreveu.
Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que apreendeu o computador utilizado pelo suspeito para produzir e divulgar o material ilícito. "As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis", disse a Pasta.
Suspeito teve sigilo virtual quebrado pela Justiça
A prisão de Cayo Lucas decorre de uma medida judicial expedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no último dia 17, após pedidos da defesa de Felca. No documento, é demandada a quebra de sigilo de um usuário do serviço de e-mail do Google, o Gmail.
As ameaças foram enviadas por e-mail no dia anterior, motivadas pelo vídeo de denúncia feito por Felca citando o influenciador Hytalo Santos. O youtuber produziu conteúdo acusando o paraibano de exploração de menores de idade nas redes sociais.
Em um dos e-mails, divulgado pelo portal g1, as ameaças citam que Felca deve se preparar "para morrer". "Você tá enganado, você vai ferrar muito sua vida", cita uma parte do texto ao questionar sobre a denúncia direcionada a Hytalo Santos.
Segundo João de Senzi, advogado de Felca, devido à repercussão da denúncia e a ameaças, o influenciador tem utilizado carro blindado e andado com seguranças.
Denúncia de Felca
Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, mais conhecido como Felca, virou um dos maiores assuntos da internet após publicar um vídeo em que denuncia a ‘adultização’ de crianças e adolescentes que seriam vítimas de abusos por parte de influenciadores que se utilizavam indevidamente do direito de imagem delas dentre outros pontos.
O material rapidamente viralizou nas redes e acumulou mais de 9,7 milhões de views. No Youtube, Felca soma pouco mais de 4,3 milhões de fãs. No Instagram são mais de 6,5 milhões de seguidores.