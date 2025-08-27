Suspeito de ameaçar Felca é investigado por forjar mandado de prisão contra youtuber

Além de estar preso por ameaçar de morte o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, Cayo Lucas, de 21 anos, também é investigado por forjar um mandado de prisão contra o criador de conteúdo. A informação foi divulgada pelo Metrópoles.

Um levantamento realizado pelo Núcleo de Observação de Análise Digital (Noad), que atua para identificar outros crimes do suspeito, encontrou uma solicitação para inserir o mandado de prisão falso no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), sob a justificativa de "garantir a ordem pública, a instrução criminal e a segurança das vítimas".

O documento pedia que a Polícia Civil de São Paulo prendesse Felca "imediatamente", devido a supostos crimes "contra a dignidade sexual de menores". Essa mesma infração foi uma das denunciadas pelo youtuber em um vídeo sobre a "adultização" de crianças e adolescentes na internet.

Apesar da descoberta do Noad, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afirmou, em nota ao Metrópoles, que não houve, por parte de Caylo Lucas, "invasão tampouco qualquer inserção de documentos no sistema" do BNMP.

Veja também País Cadela salva tartaruga em praia de Santa Catarina e viraliza nas redes sociais País Condenados em caso da boate Kiss ganham redução de pena no TJRS

Mais acusações

No dia em que Caylo Lucas foi preso, o secretário de segurança pública de São Paulo, Gabriel Derrite, utilizou as redes sociais para afirmar que, além de produzir ameaças, o suspeito lucrava com a venda de conteúdos sexuais envolvendo menores de idade na Internet. "Um belo trabalho de investigação que levou até esse criminoso", escreveu.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que apreendeu o computador utilizado pelo suspeito para produzir e divulgar o material ilícito. "As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis", disse a Pasta.

Suspeito teve sigilo virtual quebrado pela Justiça