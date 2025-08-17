Entrevista completa de Felca vai ao ar no Altas Horas: 'quem tem que ter medo são os pedófilos'

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, falou pela primeira vez sobre os ataques e as ameaças que vem recebendo após a repercussão do vídeo em que denuncia a "adultização" de crianças e adolescentes para fins de monetização. O influenciador concedeu entrevista ao programa "Altas Horas", da TV Globo, que foi ao ar neste sábado (16) - trechos da conversa já haviam sido divulgados.

Na oportunidade, o influenciador explicou como nasceu a ideia de compilar denúncias sobre o assunto, após observar conteúdos de crianças nas redes sociais. "O público era dividido entre crianças e pais, mas tinha pedófilos. Se mostrar, eram conteúdos inocentes, crianças brincando, se divertindo, mas tinha pedófilos ‘cantando’ aquelas crianças”, enfatizou.

O youtuber comentou, ainda, que passou a se deslocar com segurança e carro blindado, destacando também as reações do público. “Você vê aquilo, vê pessoas que adultizam propositalmente a criança, se você não sente uma indignação, não é ser humano. Eu, como senti e tinha um público, simplesmente liguei a câmera e falei", ressaltou.

"Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando, quem tem que ter medo são os pedófilos” Felca Youtuber

Felca celebrou, ainda, o alcance do material, que rapidamente viralizou nas redes e mobilizou debates sobre o tema. "Me mandaram fotos de pessoas assistindo ao meu vídeo na horizontal no ônibus, no metrô. Fico muito feliz porque não é sobre mim, é sobre a causa", pontuou.

Relembre o caso

Felca virou um dos maiores assuntos da internet na última semana após publicar um vídeo em que denuncia a ‘adultização’ de crianças e adolescentes que seriam vítimas de abusos por parte de influenciadores que se utilizavam indevidamente do direito de imagem delas, dentre outros pontos.

O material acumulou mais de 9,7 milhões de views em pouco mais de um dia, número maior que os seguidores inscritos no canal do próprio Felca, que soma pouco mais de 4,3 milhões de fãs.

O vídeo é um compilado de denúncias, que revela como o algoritmo trabalha para entregar o material feito por esses influenciadores diretamente para potenciais pedófilos, e conversou com uma psicóloga para tratar do tema. Um dos denunciados é o influenciador paraibano Hylato Santos, que teve o Instagram desativado.

Aumento de pena

Após a repercussão do caso, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (13), uma proposta que aumenta a pena para o aliciamento de crianças e adolescentes online.

Conforme o Globo, o projeto de lei 2857/2019, de relatoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), agora prevê punições mais severas.

Com isso, foi preciso alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), aumentando a proteção infantil contra adultos que induzem e exploram sexualmente esse grupo por meio de comunicação via internet.