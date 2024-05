Tremor de terra é sentido em Caxias do Sul, no RS; veja vídeo

Enquanto ainda enfrentam fortes chuvas, moradores da cidade de Caxias do Sul, na região serrana do Rio Grande do Sul, foram surpreendidos por tremor de terra, nesta segunda-feira (13). O abalo foi registrado e publicado na internet.

Em um vídeo, compartilhado na rede social X, um morador do bairro Universitário revela que os tremores foram sentidos durante a madrugada e provocaram um barulho alto, que levou dezenas de pessoas para as ruas.

“Um tremor de terra muito forte aqui no bairro Universitário, barulho muito forte. [...] As pessoas estão todas na rua, são quase 4:00 da manhã e o cenário é esse”, explicou, na filmagem.

VEJA VÍDEO

Gente tremor de terra e estouros Caxias do Sul Universitário quem tiver mais notícias pic.twitter.com/l1yW6CVO0L — Fabio Langer🇧🇷⭐️🕊 (@fabiolanger) May 13, 2024

O QUE PROVOCOU O TREMOR?

O Corpo de Bombeiros da região informou que o abalo foi registrado em uma rua contornada por morros. Por isso, a corporação suspeita que o tremor tenha relação com o aumento da possibilidade de deslizamentos de terra nesse local, causado pelas fortes chuvas que atingem o estado.

Apesar do susto, a Defesa Civil recomenda que os moradores permaneçam em suas residências. A população só deve abandonar seus imóveis em caso de danos estruturais, sejam eles na própria casa ou na rua.

A Prefeitura de Caxias do Sul enviará um geólogo para a região atingida, com o intuito de identificar o que provocou o tremor e qualquer anomalia que ameace a segurança dos moradores.