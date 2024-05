Rio Grande do Sul pode ter novas chuvas, e nível do Guaíba deve bater recorde

Com as chuvas intensas que voltaram a cair em diversos municípios do Rio Grande do Sul na noite de sábado (11) e no domingo (12), inclusive na capital, Porto Alegre, a Defesa Civil gaúcha emite novos alertas, para a população buscar por áreas seguras. Na capital gaúcha, o Lago Guaíba voltou a apresentar elevação de nível neste domingo.

O principal lago de Porto Alegre tem a expectativa de superar marcas acima de 5 metros (m), 2 metros acima da cota de inundação, conforme a chegada da vazão pelos rios contribuintes e a atuação dos ventos.

Na região metropolitana de Porto Alegre, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, também fez um apelo, neste domingo, para que quem voltou para casa após o recuo das águas volte a deixar os locais suscetíveis a alagamentos.

“Saia imediatamente porque as águas voltarão, e a pessoa provavelmente terá que ser resgatada [se ficar]”, disse ele em vídeo publicado na conta da prefeitura no Instagram.

A Laguna dos Patos, ao sul, encontra-se também em níveis bem elevados e com tendência de aumento significativo nos pontos monitorados das regiões costeiras. A informação é da Sala de Situação do Rio Grande do Sul.

Aumento do Guaíba

Os cenários previstos neste domingo pelo Instituto de Ciências Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) confirmam o repique da cheia do Rio Guaíba, com nova elevação de níveis para acima de 5 m.

O valor do nível máximo a ser atingido entre segunda e terça-feira (14) depende de ocorrência das chuvas adicionais previstas e do vento sul forte, podendo alcançar em torno de 5,50 metros, superando o pico de 5,30 metros registrado na semana passada. Às 9h deste domingo, os níveis do Guaíba continuavam elevados, em torno de 4,65 m.

O recorde de 5,30 metros ocorreu no último domingo (5). Desde então, foi iniciada redução lenta na quarta-feira (8) até 4,56 m no sábado (11). Entre o sábado e este domingo, o Rio Guaíba apresenta sinal de repique com elevação de 10 centímetros.

Vales do Taquari e do Caí

Entre as regiões com "risco de inundação severa" estão os vales do Taquari e do Caí, conforme os alertas mais recentes da Defesa Civil.

“Quem mora em regiões próximas, ou em áreas com histórico de alagamentos ou inundações deve sair com antecedência, de forma ordenada, buscando um local seguro para permanecer”, orienta o órgão.

Na noite de sábado (11), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alertou que os rios Taquari, Jacuí, dos Sinos e Caí devem voltar a ter elevação de nível, após leve recuo nos últimos dias. “Espalhem essa informação”, pediu Eduardo Leite em vídeo publicado nas contas oficiais do governo nas redes sociais.

Tragédia no RS

O Rio Grande do Sul tem enfrentado enchentes, inundações e deslizamentos devido a fortes chuvas que caem no Estado há quase duas semanas.

Segundo último balanço da Defesa Civil, publicado neste domingo (12), foram registrados 143 óbitos, 125 desaparecidos, 76 mil pessoas e 10,5 mil animais resgatados. Mais de 81 mil pessoas estão em abrigos e cerca de 538 mil estão desalojados.