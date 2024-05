O Rio Grande do Sul segue sob alerta de perigo para chuvas intensas até segunda-feira (13). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações serão mais fortes no centro-leste e nordeste do estado, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre.

Os acumulados de chuva no período poderão superar os 150 mm. A condição que pode agravar a situação do estado, onde as enchentes já deixaram pelo menos 143 mortos, 806 feridos e 125 desaparecidos, conforme o último boletim da Defesa Civil do RS.

Regiões que estão com aviso de “Grande Perigo”, como a metropolitana de Porto Alegre e o nordeste rio-grandense, devem ter chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Isso representa risco de transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

A previsão para a capital do Rio Grande do Sul é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas até a manhã desta segunda-feira (13). A temperatura deve variar entre 14ºC e 21ºC.

FRENTE FRIA

Ainda segundo a nota técnica do Inmet, há chance de passagem de uma nova frente fria mais intensa sobre a Região Sul do Brasil, incluindo a possível formação de um ciclone extratropical nas proximidades da costa, o que pode causar o incremento dos ventos do setor leste.

Nos dias seguintes, a frente fria e o posterior ingresso de uma massa de ar frio e seco devem causar queda nas temperaturas e possibilidade de chuva na próxima semana. As rajadas de vento podem dificultar o escoamento das águas.