Rio Grande do Sul deve ter frio intenso com temperatura abaixo de 5°C e geada

A partir de segunda-feira (13), o Rio Grande do Sul (RS) deve ter, além da chuva que está de volta ao estado, queda nas temperaturas e frio intenso. Na Fronteira Oeste, os termômetros podem chegar a temperaturas abaixo dos 5°C. Com isso, há risco de geada.

A previsão coloca ainda mais em alerta a Defesa Civil do RS. De acordo com o Climatempo, as temperaturas já começaram a baixar na sexta-feira (10).

Já as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostraram que a sexta foi o dia mais frio de 2024 em Porto Alegre, até agora, com 12,6º e com a menor máxima deste ano, 18,3°C.

O tempo chuvoso deste final de semana deixa as temperaturas mais amenas, mas outra frente fria, que se forma na segunda-feira vai trazer frio mais intenso ao estado. Há expectativa de registros de novos recordes de menores temperaturas entre a terça (14) e a quarta (15).

Fronteira com geada

A fronteira do Rio Grande do Sul, na terça-feira, deve experimentar o frio abaixo dos 5°C e condições para geada. Na quarta, a situação se repete na fronteira com o Uruguai, com temperaturas novamente abaixo dos 5°C ao amanhecer.

O combo frio e chuva preocupa ainda mais

Neste final de semana, a previsão é que o volume de chuva supere os 150 milímetros em boa parte do estado. Isso coloca as autoridades ainda mais em alerta na região.

O Inmet ainda aponta que as chuvas devem ser mais intensas no Centro-Leste e Nordeste do estado. A Região Metropolitana de Porto Alegre também deve sofrer com os temporais.

Guaíba pode subir novamente

No domingo (12), o volume previsto, com acumulados, pode superar os 80 milímetros, na região metropolitana.

Com isso, os temporais esperados para a região de bacias do Guaíba, podem elevar o nível do rio, chegando novamente aos 5 metros.