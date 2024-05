Cavalo 'caramelo' é resgatado após ficar ilhado em telhado em Canoas (RS)

O cavalo 'Caramelo', animal encontrado no telhado de uma das residências inundadas em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi resgatado no fim da manhã desta quinta-feira (9). A informação foi confirmada pela primeira-dama Janja Lula da Silva, que já havia relatado as ações de uma equipe de resgate para tirar o animal, apelidado após comoção popular nas redes sociais, do telhado da casa.

"Acabo de conversar com o general Hertz, comandante das operações no RS, e ele já mobilizou equipes para localizar e fazer resgate do cavalo em Canoas", escreveu ela no próprio perfil no X, antigo Twitter. Momentos depois, emissoras de TV fizeram a transmissão do momento em que o animal foi recolhido.

Ao todo, oito pessoas estiveram envolvidas no resgate, que envolveu médicos veterinários do Exército Brasileiro e integrantes do Corpo de Bombeiros. Dois botes foram envolvidos na ação, um deles responsável por puxar a embarcação em que o animal foi alocado.

O influenciador Felipe Neto também já havia comentado a intenção de resgatar 'Caramelo' e se disponibilizou a contratar um helicóptero para concluir a ação. Em meio à comoção, o governo somou esforços para encaminhar as equipes até ele.

Repercussão nas redes

A situação do animal repercutiu com tanta força nas redes que o movimento chegou ainda maior até as autoridades. 'Caramelo' foi visto durante transmissão da GloboNews ainda na manhã de quarta-feira (8) e virou assunto desde então.

Já na manhã desta quinta (9), um movimento chamou atenção no X, quando a hashtag #SalvemOCavaloDeCanoas ultrapassou as 151.000 publicações. Além disso, o assunto virou um dos mais buscados no Google.