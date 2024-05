Cavalo que se afogava é resgatado em Canoas, mesma cidade onde outro animal foi flagrado ilhado

O vice-prefeito do município gaúcho de Santo Antônio da Patrulha, Marcelo Santos da Silva, realizou, na última segunda-feira (6), o resgate de um cavalo que estava se afogando em uma rua alagada de Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre. A localidade é a mesma onde um outro cavalo estava ilhado no telhado de uma residência, nessa quarta-feira (8).

O gestor, que já foi domador de equinos, salvou o animal enquanto atuava junto as equipes de resgates. Na cidade, mais de 50 mil pessoas vivem em áreas de risco, 15 mil foram levadas para 55 abrigos abertos e 11 bairros foram evacuados em razão das enchentes, conforme o g1.

Vi o cavalo andando por tudo quanto é lado, estava só com o focinho para fora. Pulei na água, para botar uma corda. Botei num 'jet ski' e fui até dar pé para ele. Quando voltei, o mais bonito de tudo: o cavalo queria voltar junto." Marcelo Santos da Silva Vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha

Vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha, que não sofre com os impactos dos intensos temporais que atingiram o Estado, Marcelo decidiu viajar, no último domingo (5), para a região de Porto Alegre para ajudar a situação, onde permaneceu até terça-feira (7). O desastre climático já causou a morte de 100 pessoas e deixou 128 desaparecidos em todo território gaúcho.

Após resgatar o animal, ele contou que não encontrou o tutor dele, e teve que montar no equino para dar direção a ele, que aparentava estar "desnorteado".

Cavalo ilhado em telhado

Também foi na cidade de Canoas onde outro cavalo foi visto ilhado sobre o telhado de um imóvel. O flagra foi feito por Globocop, e, conforme o G1, a Defesa Civil tenta salvar o animal. Em entrevista à GloboNews, o prefeito do município, Jairo Jorge (PSD), disse que a logística do resgate deve exigir o uso de um helicóptero. A aeronave deve içar o cavalo, que tem peso estimado entre 500 e 600 kg.

TRAGÉDIA NO RIO GRANDE DO SUL

O Rio Grande do Sul há quase duas semanas sofre as consequências de fortes chuvas. Com várias cidades alagadas, foram registrados 100 mortos e 120 desaparecimentos. Além disso, quase 160 mil pessoas estão fora de casa, em abrigos ou casas de familiares e amigos, e mais de 370 necessitam de cuidados médicos.

As rodovias estaduais estão bloqueadas total ou parcialmente em 95 trechos. Além disso, hospitais de campanha foram levantados pelo Governo Federal para ajudar os feridos e desabrigados em pelo menos três cidades mais afetadas: Estrela, Canoas e São Leopoldo.