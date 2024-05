Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul nega registro de bebê boiando em Canoas

Um áudio no qual um homem descreve ter resgatado quatro crianças, dentre elas um bebê boiando em um barco, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, não é verídico, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado. Em nota enviada ao Diário do Nordeste, nesta quarta-feira (8), a pasta descreve que não é autentico o conteúdo do relato. O desastre ambiental já deixou 100 mortos e mais de 120 desaparecidos.

"A Secretaria da Segurança Pública (SSP) não confirma a autenticidade do relato no áudio de origem desconhecida que vem sendo compartilhado nas redes sociais. A informação não procede", disse em nota.

Jairo Jorge (PSD), prefeito de Canoas, informou à GaúchaZH ser falso os boatos sobre centenas de corpos boiando na cidade.

“Conversamos com o pessoal que está nos barcos, e essa informação não foi vista. Nenhuma das pessoas que estão fazendo o salvamento, que nós contatamos, confirma essas informações”, revelou.

Tragédia no RS

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul, que causaram alagamentos e desabamentos em todo o estado, já atingiram mais de 80% dos municípios do estado. O relatório divulgado pela Defesa Civil nesta quarta-feira (8) revela que 417 das 497 cidades gaúchas foram afetadas.

Até o momento, há 100 óbitos confirmados e 128 desaparecidos, além de 372 feridos. A estimativa é de que mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelo desastre ambiental.