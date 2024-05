Cavalo fica ilhado em telhado de casa em Canoas, no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Um cavalo foi flagrado, nesta quarta-feira (8), ilhado no telhado de uma casa, em Canos, no Rio Grande do Sul. A cidade é uma das atingidas pelas fortes chuvas e alagamentos que acometem o estado. O desastre ambiental já deixou 100 mortos e mais de 120 desaparecidos.

O momento foi flagrado pelo Globocop. Conforme o g1, uma operação da Defesa Civil foi realizada para tentar salvar o animal. Ainda não há informações se o cavalo foi salvo.

Tragédia no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul há quase duas semana sofre as consequências de fortes chuvas. Com várias cidades alagadas, foram registrados 100 mortos e 120 desaparecimentos. Além disso, quase 160 mil pessoas estão fora de casa, em abrigos ou casas de familiares e amigos, e mais de 370 necessitam de cuidados médicos.

As rodovias estaduais estão bloqueadas totalmente ou parcialmente em 95 trechos. Além disso, hospitais de campanha foram levantados pelo Governo Federal pra ajudar os feridos e desabrigados em pelo menos três cidades mais afetadas: Estrela, Canoas e São Leopoldo.