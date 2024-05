Quantas cidades estão alagadas no Rio Grande do Sul? Veja municípios afetados por catástrofe

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul, que causaram alagamentos e desabamentos em todo o estado, já atingiram mais de 80% dos municípios do estado. O relatório divulgado pela Defesa Civil nesta quarta-feira (8) revela que 417 das 497 cidades gaúchas foram afetadas.

Até o momento, há 100 óbitos confirmados e 128 desaparecidos, além de 372 feridos. A estimativa é de que mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelo desastre ambiental.

Segundo a CNN Brasil, os municípios afetados foram:

Aceguá

Agudo

Ajuricaba

Alecrim

Alegrete

Alegria

Alpestre

Alto Alegre

Alto Feliz

Alvorada

Amaral Ferrador

Ametista do Sul

André da Rocha

Anta Gorda

Antônio Prado

Arambaré

Araricá

Aratiba

Arroio do Meio

Arroio do Tigre

Arroio Dos Ratos

Arroio Grande

Arvorezinha

Augusto Pestana

Áurea

Balneário Pinhal

Barão

Barão de Cotegipe

Barra do Guarita

Barra do Ribeiro

Barra do Rio Azul

Barra Funda

Barros Cassal

Benjamin Constant do Sul

Bento Gonçalves

Boa Vista Das Missões

Boa Vista do Buricá

Boa Vista do Incra

Boa Vista do Sul

Bom Jesus

Bom Princípio

Bom Retiro do Sul

Boqueirão do Leão

Braga

Brochier

Butiá

Caçapava do Sul

Cacequi

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Cacique Doble

Caiçara

Camaquã

Camargo

Campestre da Serra

Campina Das Missões

Campinas do Sul

Campo Bom

Campos Borges

Candelária

Cândido Godói

Candiota

Canela

Canguçu

Canoas

Canudos do Vale

Capão Bonito do Sul

Capão da Canoa

Capão do Cipó

Capela de Santana

Capitão

Capivari do Sul

Caraá

Carazinho

Carlos Barbosa

Carlos Gomes

Casca

Caseiros

Catuípe

Caxias do Sul

Centenário

Cerrito

Cerro Branco

Cerro Grande

Cerro Grande do Sul

Chapada

Charqueadas

Charrua

Chiapetta

Cidreira

Ciríaco

Colinas

Colorado

Condor

Constantina

Coqueiro Baixo

Coronel Bicaco

Coronel Pilar

Cotiporã

Crissiumal

Cristal

Cristal do Sul

Cruz Alta

Cruzaltense

Cruzeiro do Sul

David Canabarro

Derrubadas

Dezesseis de Novembro

Dilermando de Aguiar

Dois Irmãos

Dois Irmãos Das Missões

Dois Lajeados

Dom Feliciano

Dona Francisca

Doutor Maurício Cardoso

Doutor Ricardo

Eldorado do Sul

Encantado

Encruzilhada do Sul

Engenho Velho

Entre Rios do Sul

Erebango

Erechim

Erval Grande

Erval Seco

Espumoso

Estação

Estância Velha

Esteio

Estrela

Estrela Velha

Eugênio de Castro

Fagundes Varela

Farroupilha

Faxinal do Soturno

Faxinalzinho

Fazenda Vilanova

Feliz

Flores da Cunha

Fontoura Xavier

Formigueiro

Forquetinha

Fortaleza Dos Valos

Frederico Westphalen

Garibaldi

Garruchos

General Câmara

Gentil

Gramado

Gramado Dos Loureiros

Gramado Xavier

Gravataí

Guabiju

Guaíba

Guaporé

Harmonia

Herval

Herveiras

Horizontina

Humaitá

Ibarama

Ibiaçá

Ibiraiaras

Ibirapuitã

Ibirubá

Igrejinha

Ilópolis

Imigrante

Independência

Inhacorá

Ipê

Ipiranga do Sul

Iraí

Itaara

Itapuca

Itaqui

Itati

Itatiba do Sul

Ivorá

Jaboticaba

Jacuizinho

Jaguarão

Jaguari

Jari

Jóia

Júlio de Castilhos

Lagoa Bonita do Sul

Lagoa Dos Três Cantos

Lagoa Vermelha

Lagoão

Lajeado

Lajeado do Bugre

Lavras do Sul

Liberato Salzano

Lindolfo Collor

Mampituba

Manoel Viana

Maquiné

Maratá

Marau

Marcelino Ramos

Mariana Pimentel

Mariano Moro

Marques de Souza

Mata

Mato Leitão

Maximiliano de Almeida

Minas do Leão

Miraguaí

Montauri

Monte Alegre Dos Campos

Monte Belo do Sul

Montenegro

Mormaço

Morrinhos do Sul

Morro Reuter

Mostardas

Muçum

Não-me-toque

Nonoai

Nova Alvorada

Nova Bassano

Nova Boa Vista

Nova Bréscia

Nova Esperança do Sul

Nova Palma

Nova Petrópolis

Nova Prata

Nova Ramada

Nova Roma do Sul

Nova Santa Rita

Novo Barreiro

Novo Cabrais

Novo Hamburgo

Novo Machado

Novo Tiradentes

Novo Xingu

Paim Filho

Palmares do Sul

Palmeira Das Missões

Palmitinho

Panambi

Pântano Grande

Paraí

Paraíso do Sul

Pareci Novo

Parobé

Passa Sete

Passo do Sobrado

Passo Fundo

Paulo Bento

Paverama

Pedras Altas

Pejuçara

Pelotas

Picada Café

Pinhal

Pinhal Grande

Pinheirinho do Vale

Pinheiro Machado

Pinto Bandeira

Piratini

Planalto

Poço Das Antas

Pontão

Ponte Preta

Portão

Porto Alegre

Porto Lucena

Porto Mauá

Porto Vera Cruz

Porto Xavier

Pouso Novo

Presidente Lucena

Progresso

Protásio Alves

Putinga

Quaraí

Quevedos

Quinze de Novembro

Redentora

Relvado

Restinga Seca

Rio Dos Índios

Rio Pardo

Riozinho

Roca Sales

Rodeio Bonito

Rolante

Ronda Alta

Rondinha

Roque Gonzales

Rosário do Sul

Sagrada Família

Salto do Jacuí

Salvador do Sul

Santa Clara do Sul

Santa Cruz do Sul

Santa Margarida do Sul

Santa Maria

Santa Maria do Herval

Santa Rosa

Santa Tereza

Santa Vitória do Palmar

Santana da Boa Vista

Santiago

Santo Ângelo

Santo Antônio da Patrulha

Santo Antônio Das Missões

Santo Antônio do Palma

Santo Augusto

Santo Cristo

Santo Expedito do Sul

São Borja

São Domingos do Sul

São Francisco de Assis

São Francisco de Paula

São Gabriel

São Jerônimo

São João da Urtiga

São João do Polêsine

São Jorge

São José Das Missões

São José do Herval

São José do Hortêncio

São José do Inhacorá

São José do Norte

São José do Sul

São José Dos Ausentes

São Leopoldo

São Marcos

São Martinho da Serra

São Miguel Das Missões

São Paulo Das Missões

São Pedro da Serra

São Pedro Das Missões

São Pedro do Butiá

São Pedro do Sul

São Sebastião do Caí

São Sepé

São Valentim

São Valentim do Sul

São Valério do Sul

São Vendelino

São Vicente do Sul

Sapiranga

Sapucaia do Sul

Sarandi

Seberi

Sede Nova

Segredo

Selbach

Senador Salgado Filho

Sentinela do Sul

Serafina Corrêa

Sério

Sertão

Sertão Santana

Severiano de Almeida

Silveira Martins

Sinimbu

Sobradinho

Soledade

Tabaí

Tapera

Tapes

Taquara

Taquari

Taquaruçu do Sul

Tavares

Tenente Portela

Teutônia

Tio Hugo

Tiradentes do Sul

Toropi

Torres

Travesseiro

Três Arroios

Três Coroas

Três de Maio

Três Forquilhas

Três Palmeiras

Três Passos

Trindade do Sul

Triunfo

Tucunduva

Tunas

Tupanci do Sul

Tupanciretã

Tupandi

Tuparendi

Ubiretama

União da Serra

Unistalda

Uruguaiana

Vacaria

Vale do Sol

Vale Real

Vale Verde

Vanini

Venâncio Aires

Vera Cruz

Veranópolis

Vespasiano Correa

Viadutos

Viamão

Vicente Dutra

Victor Graeff

Vila Flores

Vila Maria

Vila Nova do Sul

Vista Alegre

Vista Alegre do Prata

Vista Gaúcha

Vitória Das Missões

Westfalia

Xangri-lá

Alertas meteorológicos

Os moradores do Rio Grande do Sul podem se cadastrar para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, a pessoa irá receber uma confirmação, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples "Oi". Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual para receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.