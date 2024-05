Maior navio de guerra da América do Sul é enviado para missão no RS; conheça detalhes da embarcação

A Marinha do Brasil anunciou que irá enviar ao Rio Grande do Sul o maior navio de guerra da América Latina para ajudar na tragédia das enchentes no estado. Chamado de Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) "Atlântico", a embarcação transportará duas estações móveis para tratamento de água, capazes de produzir um total de 20 mil litros de água potável por hora para auxiliar as cidades que sofrem com a escassez desde o rompimento das barragens. O navio também possui um centro médico.

De acordo com informações do portal g1, ele sairá da Base Naval do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (8) com destino à cidade de Rio Grande, no litoral gaúcho. A previsão é de três dias de viagem.

O Atlântico tem 200 metros de comprimento e pode transportar até 1,4 mil militares e 18 aeronaves. Na ação, levará 8 embarcações de pequeno porte e 2 estações para tratamento de água ao Rio Grande do Sul.

Segundo a Marinha, a missão conta com organização similar a uma operação de guerra, e está mobilizando quatro navios, 20 embarcações e 12 aeronaves. "É apropriado para missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais e de evacuação", diz a Marinha, em nota.

Legenda: O navio opera com uma médica, uma dentista e seis enfermeiros Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

A Marinha informou que o navio opera com uma médica, uma dentista e seis enfermeiros que atuam em consultas ambulatoriais, inspeções de saúde e na preparação dos militares para as longas missões.

Em missões que exigem maior demanda, o navio recebe o reforço de outros três médicos, sendo um cirurgião geral, um anestesista e um clínico geral, além de um oficial farmacêutico e mais cinco enfermeiros, dentre eles um técnico em patologia clínica.

O navio possui:

1 UTI com dois leitos;

1 banheira termal para aquecimento ou resfriamento;

1 sala de trauma para tratar cortes simples e curativos;

1 centro cirúrgico para operações de urgência de pequeno e médio portes;

1 consultório odontológico;

1 laboratório;

2 consultórios médicos;

1 enfermaria com 8 leitos;

1 farmácia completa;

1 recepção;

1 sala de espera;

1 copa.

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico tem em seu histórico operações navais em apoio a ações humanitárias no Kosovo e na América Central. Em fevereiro de 2023, o mesmo navio participou de uma ação de socorro às vítimas da tragédia que assolou São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

A embarcação foi comprada pelo Brasil em 2017 por 84 milhões de libras.