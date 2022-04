Eslovênia, do BBB 22, faz harmonização facial após o programa; veja antes e depois

A ex-BBB 22 Eslovênia Marques se submeteu a procedimento de harmonização facial, com preenchimento de olheiras e correção de assimetria na mandíbula. A paraibana fez o processo em uma clínica de São Paulo, que mostrou o antes e o depois.

"Harmonização facial sutil para realçar a beleza da Eslô. Foi realizado preenchimento nas olheiras com ácido hialurônico e na assimetria de mandíbula e mento", afirmou a JK Estética Avançada, que postou um antes e depois da modelo.

Eslô publicou stories no Instagram avisando aos seguidores sobre os procedimentos. A clínica repostou o momento.

Mais BBBs

Quem fez harmonização facial também na mesma clínica que Eslovênia foi Brunna Gonçalves, do camarote do BBB 22. A dançarina e esposa de Ludmilla postou sobre o processo no Instagram.

Legenda: Brunna foi atendida na mesma clínica que Eslô Foto: Reprodução

Uma harmonização que também deu o que falar envolvendo a 22ª edição do BBB foi a de Eliezer do Carmo. O brother já contou diversas vezes no confinamento que gastou R$ 15 mil em um procedimento, e garante que fez o pagamento em várias parcelas.