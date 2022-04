Gil do Vigor retorna ao PhD após ganhar bolsa de mais de R$ 1 milhão e comemora: 'educação salva'

O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, anunciou que retornará ao PhD após receber bolsa de estudos de um valor superior a R$ 1 milhão. A informação foi compartilhada nas redes sociais nesta quarta-feira (20).

O influenciador detalhou que fará uma live na noite de hoje, às 20h, para evitar dúvidas sobre o assunto. "Estou voltando. Deus foi justo e me abençoou de maneira grandiosa", acrescentou.

Gil do Vigor Ex-BBB "Emocionado, mais de um milhão de reais em bolsa para poder me dedicar ao que mais amo. É isso aí, a educação salva!".

Nos stories do Instagram, ainda desabafou sobre as notícias falsas que apontaram sua suposta desistência do PhD. "Falei mil vezes que eu não tinha desistido do PhD, só que as pessoas insistiram em dizer que eu era mentiroso, que eu tinha desistido e reproduziram isso".

Retorno aos Estados Unidos

Gil do Vigor revelou, em fevereiro, que seu retorno aos Estados Unidos está previsto para agosto. Assim, no segundo semestre, deve dar continuidade a mais uma etapa de sua formação acadêmica, no PhD.

Ainda enquanto estava na casa do BBB, em fevereiro de 2021, Gil, na época doutorando em economia, conquistou duas bolsas de estudos no exterior: uma para a Universidade da Califórnia e outra, na Universidade do Texas.

A informação foi divulgada nas redes sociais pelo professor do brother, Rafael Costa Lima, e confirmada pela então equipe de Gilberto no Twitter.

