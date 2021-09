Gil do Vigor posta foto com colegas do PhD nos EUA e fala sobre experiência: 'Alegria'

Gil do Vigor, ex-BBB 21, publicou atualizações de sua nova fase da vida morando nos Estados Unidos, onde está fazendo PhD na Universidade da Califórnia em Davis. Nesta quinta-feira (2), ele postou foto com colegas do curso.

Nos stories, Gil falou sobre a experiência nos EUA e definiu o momento como de "alegria". O pernambucano já está com seu cartão da universidade e também já assistiu aulas.

"Benção de Deus"

O economista contou um pouco de sua rotina e falou que "está uma delícia". Ele também citou a relação com a língua inglesa.

"[...] Fora falar inglês, que é uma benção de deus. Eu achei que não ia conseguir, mas deus está abençoando. Óbvio que tem sotaque e pedem para eu repetir, mas está tudo fluindo. Uma alegria", comentou.

Na noite desta quinta, Gil publicou stories divertidos andando de bicicleta: "Gente, a vitória do servo, olha essa bicicleta eletrônica".

Sonho

Gil chegou nos EUA no último domingo (29), e fez uma publicação emocionada no Instagram: "Vigorem meus amores e nunca desistam dos seus sonhos".

"Meu primeiro registro aqui em São Francisco e eu, óbvio, quero dividir com vocês toda a minha felicidade! Daqui pra frente é só coisa nova e eu vou mostrar tudo pra vocês, que eu não sou obrigado", disse.