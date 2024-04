Zé Nogueira, produtor e saxofonista do Boca Livre, morre aos 68 anos

O músico José Augusto Nogueira, conhecido como Zé Nogueira, 68 anos, faleceu nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro. Segundo o amigo e parceiro musical dele, o produtor Marcus Preto, o saxofonista, que sofria de problemas cardíacos, não resistiu a uma convulsão e morreu nesta madrugada.

Em parceria com Preto, o artista assina a produção do próximo álbum do Grupo Boca Livre, com quem trabalhou desde a fundação da banda, em 1978. Intitulado "Rasgamundo", tem previsão de chegar às plataformas em 17 de maio. A morte do artista torna, então, este projeto um tributo póstumo ao seu talento e dedicação à música.

Nogueira também produziu "Bebedouro" (2018), do vocalista do grupo Boca Rica, Zé Renato. Em publicação nas redes sociais, ele lamentou a perda do amigo, com quem formou a Banda Zil: “Eu perdi um irmão e o Brasil, um dos maiores músicos de todos os tempos.”

Nogueira se destacou por sua habilidade única com o saxofone soprano, sendo o único no Brasil a se dedicar exclusivamente a este instrumento. Sua carreira começou nos palcos do teatro carioca nos anos 1970 e se estendeu pelas décadas seguintes com inúmeras colaborações com grandes nomes da MPB.

Entre os colaboradores do artista mais famosos estão Chico Buarque, Djavan, Edu Lobo, e muitos outros. Ele também deixou sua marca em álbuns icônicos como “Luz”, de Djavan, de 1982, e o “Simples e absurdo”, songbook de Guinga e Aldir Blanc, de 1991.