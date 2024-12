Crocodilo Dundee: Morre Burt, animal do clássico filme dos anos 80 com Paul Hogan, aos 90 anos

O crocodilo Burt, um dos animais coestrelares do filme "Crocodile Dundee", sucesso nos anos 1986, morreu no último domingo (22), na Austrália.

Sua morte foi confirmada pela equipe do Crocosaurus Cove, em Darwin, responsável pelo aquário onde Burt vivia desde 2008. Em declaração no Instagram, a equipe que cuidava do animal disse que "Burt faleceu pacificamente no fim de semana, com idade estimada de mais de 90 anos, marcando o fim de uma era incrível".

Burt foi capturado no início dos anos 80, antes de aparecer em "Crocodile Dundee". O animal apareceu e ganhou fama ao lado de Paul Hogan e Linda Kozlowski no filme de 1986.

O centro que tinha sua guarda disse que a participação do animal no filme de sucesso ajudou "a moldar a imagem da Austrália como uma terra de beleza natural acidentada e vida selvagem inspiradora".

Ao final, a nota do zoológico ainda diz: "Ao lamentarmos esta perda, recordamos o papel vital que a vida selvagem desempenha na nossa história comum e a importância de a preservar para as gerações futuras.”

