Blake Lively recebe apoio de elenco do filme 'Quatro amigas e um jeans viajante' após acusar Baldoni de assédio

A atriz Blake Lively recebeu o apoio das atrizes America Ferrera, Alexis Bledel e Amber Tamblyn, com quem estrelou o filme “Quatro Amigas e um jeans viajante”, após entrar com um processo por assédio sexual contra o ator Justin Baldoni.

Elas publicaram um comunicado em conjunto, no domingo (22), e declararam apoio a Blake, de quem são amigas desde 2005, quando o filme estreou.

“Enquanto amigas de Blake há mais de 20 anos, estamos ao lado dela enquanto ela luta contra uma campanha feita para destruir sua reputação. Ao longo das filmagens de 'É Assim que Acaba', vimos ela encontrar coragem para pedir por um ambiente de trabalho seguro para si mesma e para os colegas no set e estamos horrorizadas de ler que há evidências de um esforço premeditado de vingança para desacreditar as falas dela”, diz o comunicado.

Elas ainda salientaram que o caso é uma grande hipocrisia, já que o suposto assédio aconteceu durante os bastidores do filme “É Assim que Acaba”, que trata sobre violência doméstica.

“Até mesmo uma mulher tão forte, consagrada e com recursos, como nossa amiga Blake, pode sofrer uma forte retaliação ao ousar pedir por um ambiente de trabalho seguro. Nós estamos inspiradas pela coragem da nossa irmã e decidimos nos pronunciar por ela e por outras”, diz ainda a nota.

O caso

Segundo o TMZ, Blake Lively pediu uma reunião durante as gravações do filme “É Assim que Acaba” para pedir mudanças no comportamento de Justin Baldony, com quem contracena boa parte do longa-metragem. Ela teria pedido que o ator parasse de exibir vídeos e fotos de mulheres nuas, parasse de falar sobre seu vício em pornografia, bem como menções a suas condutas ou atributos sexuais.

Incomodada com a situação, a artista ainda teria pedido que não houvesse adição de mais cenas de sexo além das previamente aprovadas por ela ao assinar o projeto.