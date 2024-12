Iza elogia participação de Yuri Lima na criação de Nala: '24 horas presente'

A cantora Iza falou sobre o nascimento da filha, Nala, de 2 meses, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Em entrevista ao “Fantástico”, a artista elogiou o pai de sua filha, e disse que ele está “24 horas por dia presente”.

“Isso sempre foi muito importante pra mim. A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez a escolha de ficar próximo, de estar mais presente. Ele veio para o Rio de Janeiro”, disse Iza, sem entrar em detalhes se ambos reataram o relacionamento. Iza e Yuri terminaram em julho, quando ela descobriu uma traição do companheiro durante a gravidez.

A artista também deu detalhes do nascimento de Nala, e disse que todos estavam cantando Stevie Wonder na hora do parto. “Eu tava com 38 semanas e meu ginecologista entendeu que minha pressão estava começando a dar uma oscilada. Então, a gente seguiu as orientações médicas e fiz uma cesária”.

“Ela é um amor de criança, tranquila. Hoje, ela dorme bem e tem 4,750 kg e 56 centímetros”, acrescentou.

Iza ainda celebrou o fato de contar com uma rede de apoio extensa em meio ao puerpério. “São altos e baixos. A gente lida com muitos hormônios. O que enfrentei foi muita mudança de humor. Ora eu tava super bem, ora tava super sensível. Eu precisei da minha terapia e da minha rede de apoio de mulheres da minha família para partilhar dessas experiências”.

“Eu sei que muitas mulheres conseguem fazer isso sozinha por necessidade, né? Mas eu tenho essa benção de ter os quatro avós super disponíveis e minhas tias”, pontuou.